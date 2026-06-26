One break up changed this man’s and Bosnia fans life forever 😂 #bosnia🇧🇦 #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/nIFRV41gQL— Tyree Smith (@TyreeSmithTV) June 24, 2026
WM-Tagesticker
Dieser Fan hat trotz Trennung seine beste Zeit +++ Schick beendet Nati-Karriere
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Schicke uns deinen Input
Dieser Bosnien-Fan hatte seit vier Monaten keinen schlechten Tag mehr
Bosnien-Herzegowina steht erstmals überhaupt an einer WM in der K.o.-Phase. Für diesen Fan ist es aktuell die beste Zeit seines Lebens und dies, obwohl seine langjährige Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Ausgerechnet während den WM-Playoffs trennte sie sich von ihm. Zwar vermisst er sie ein kleines bisschen, sagt aber auch: «Aber ich habe keinen schlechten Tag seither. Jeder Tag ist ein guter Tag, sie hat den besten Moment für die Trennung gewählt.»
Ecuador-Trainer Beccacece muss nach Siegtor gegen Deutschland erstmal los
JAJAJA qué hace el fantasma de Beccacece? Siempre una sampaoliada pic.twitter.com/QRZ48wfHQa— Marian Herrera (@marianherrrera) June 25, 2026
Patrik Schick nicht mehr für Tschechien
Tschechiens Stürmerstar Patrik Schick beendet seine Karriere im Nationalteam. Nach dem Ausscheiden in der Vorrunde der WM schrieb der 30-Jährige auf Instagram: «Heute geht mein Kapitel in der Nationalmannschaft zu Ende. Ich trage diesen Gedanken schon länger mit mir herum und habe lange und intensiv darüber nachgedacht.» Der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehende Mittelstürmer bestritt 56 Länderspiele und erzielte dabei 26 Tore.
An der WM in Nordamerika blieb Schick jedoch ohne Torerfolg. Tschechien verpasste mit nur einem Punkt aus drei Partien die Qualifikation für die Sechzehntelfinals deutlich. Beim 0:3 gegen Mexiko im dritten Gruppenspiel wurde Schick erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. (abu/sda)
An der WM in Nordamerika blieb Schick jedoch ohne Torerfolg. Tschechien verpasste mit nur einem Punkt aus drei Partien die Qualifikation für die Sechzehntelfinals deutlich. Beim 0:3 gegen Mexiko im dritten Gruppenspiel wurde Schick erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. (abu/sda)
Haaland ist nur der Social-Media-Guy
Da sitzt Erling Haaland in den USA auf einem Lounge-Stuhl und filmt mit einem Produzenten ein Youtube-Video, als eine Frau vorbeikommt und fragt: «Ist einer von euch ein Spieler der norwegischen Nationalmannschaft?». Während der Produzent scherzhaft nickt, winkt Haaland ab und sagt: «Ich bin nur der Social-Media-Typ.» Dabei packt der Starstürmer den dicksten Südstaaten-Akzent in seinem Englisch aus. Am Ende macht er aber natürlich trotzdem ein Foto mit der zufälligen Besucherin. Oder in den Worten von Erling Haaland: «No worries, yall!»
Erling Haaland tricked a random lady into thinking he was just a regular guy by using an Southern accent while in the US for the World Cup, meanwhile a YouTube producer next to him acted like a professional football player 😭— yoxic (@yoxics) June 24, 2026
"no not me, I'm the social media guy" pic.twitter.com/xahS8nq31w
Auf diese Art kann man einen Sieg natürlich auch feiern
🇲🇽😂 Mexico just advanced to the next round... and this guy celebrated by headbutting a cotton candy machine.— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 25, 2026
The World Cup never disappoints. pic.twitter.com/F6tWsH5t1o
So wird in Bosnien nach dem Sieg gegen Katar gefeiert
Bosnien-Herzegowina konnte das letzte Gruppenspiel an dieser WM mit 3:1 gegen Katar gewinnen und qualifiziert sich als einer der besten Drittplatzierten für den Sechzehntelfinal. Nach dem Sieg gab es im ganzen Land riesige Feiern, wie zum Beispiel in der Hauptstadt Sarajevo.
🚨WOW: Look at this celebration in Bosnia after they advanced to the round of 32. pic.twitter.com/vOW6f9GMZk— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 24, 2026
Mexiko-Legende Guillermo Ochoa bekommt seinen emotionalen Abschied
Zum sechsten Mal ist Guillermo Ochoa an einer Weltmeisterschaft dabei. Drei davon bestritt er als Stammgoalie, nun ist der 40-Jährige aber zum ersten Mal seit 2010 nur Ersatzmann. Im letzten Gruppenspiel, vor dem Mexiko bereits als Gruppensieger feststand, erhielt der 40-Jährige aber noch seinen verdienten Abschied. In der 78. Minute wurde er beim Stand von 2:0 gegen Tschechien unter grossem Jubel eingewechselt. Es war sein 154. und wohl letzter Einsatz für El Tri. Am Ende gewann Mexiko gar 3:0 und wurde Ochoa von Mitspielern wie Fans gefeiert.
Wenn du mit dem Fahrrad deiner kleinen Schwester zur Schule gefahren bist
Bosnien-Herzegowina ist als Dritter schon sicher weiter
Den erstmaligen Einzug in eine K.o.-Phase bei der WM feierten die Spieler und Verantwortlichen von Bosnien-Herzegowina bereits direkt nach dem 3:1 gegen Katar. Wenige Stunden später stand das Erreichen der Sechzehntelfinals dann auch rechnerisch fest. Nach dem 3:0 von Brasilien gegen Schottland und dem 4:2 von Marokko gegen Haiti ist klar, dass die Bosnier zu den acht besten Gruppendritten gehören und weiter dabei sind.
«Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Grossartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte der stolze Nationalcoach Sergej Barbarez nach dem ersten Sieg seines Teams bei diesem Turnier. (nih/sda)
«Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Grossartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte der stolze Nationalcoach Sergej Barbarez nach dem ersten Sieg seines Teams bei diesem Turnier. (nih/sda)
Edin Dzeko reagierte nicht gerade erfreut auf die Auswechslung
Mehr zur WM 2026
- Nach dem Schlusspfiff beginnt die Gefahr: Während der WM steigt die Gewalt an Frauen an
- «Die FIFA weiss, dass eine WM in Diktaturen einfacher zu organisieren ist»
- Die Schweiz spielt in architektonischen Meisterwerken – die Besonderheiten der WM-Stadien
- Hitze, Gewitter und Waldbrände – diese Wettergefahren drohen der Fussball-WM