Auch Portugal schloss seine WM-Vorbereitung mit einem Sieg ab. Der Europameister von 2016 bezwang Nigeria in Leiria mit 2:1. Für die Portugiesen trafen Pedro Neto (23.) und nach dem Ausgleich durch Nigerias Akor Adams (37.) Francisco Conceicao (75.). Cristiano Ronaldo, der als einziger Feldspieler der portugiesischen Startelf auch nach der Pause auf dem Platz blieb, vergab mehrere Chancen auf sein 144. Länderspieltor. (ram/sda/dpa)
England gewinnt letzten Test +++ Ronaldo schliesst WM 2030 nicht aus
Das Wichtigste in Kürze:
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
- In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
Test-Siege für zwei WM-Favoriten
Auch Portugal schloss seine WM-Vorbereitung mit einem Sieg ab. Der Europameister von 2016 bezwang Nigeria in Leiria mit 2:1. Für die Portugiesen trafen Pedro Neto (23.) und nach dem Ausgleich durch Nigerias Akor Adams (37.) Francisco Conceicao (75.). Cristiano Ronaldo, der als einziger Feldspieler der portugiesischen Startelf auch nach der Pause auf dem Platz blieb, vergab mehrere Chancen auf sein 144. Länderspieltor. (ram/sda/dpa)
Schiedsrichter Omar Artan zuhause wie ein Held gefeiert
Artan, der als bester Schiedsrichter Afrikas gilt, musste wieder nach Hause reisen. In Somalia wurde der 34-Jährige dann aber gebührend empfangen. Bei seiner Ankunft in Mogadischu warteten tausende Fans auf den Unparteiischen. (abu)
Omar Artan, embraced by his people
by
u/cocacolapepsifanta in
soccer
Ronaldo schliesst WM-Teilnahme 2030 nicht aus
CR7 selbst, scheint aber andere Pläne zu haben. Zumindest schliesst er eine Teilnahme an der WM in vier Jahren, die unter anderem auch in seiner Heimat Portugal ausgetragen wird, nicht aus. Wenn ich mit 41 Jahren immer noch jede Woche treffe, kann ich vielleicht noch vier weitere Jahre durchhalten, soll der Al-Nassr-Stürmer gegenüber Transfergru Fabrizio Romano gesagt haben. (abu)
🚨🗣 Cristiano Ronaldo:— Fanbrizio Ronaldo (@FabrizioRonald0) April 11, 2026
"I haven't fully ruled out the possibility of playing in the 2030 World cup, if I'm still scoring every week at 41, maybe I could play for 4 more years".😳 pic.twitter.com/BOwY3reeVC
Haiti muss in neuem Trikot antreten
Welche Motive das sein sollen, führt der Fussball-Weltverband nicht genauer aus. Gemäss Quellen des Miami Herald soll es sich dabei aber um eine Darstellung der Schlacht von Vertières handeln, der letzten Schlacht des haitianischen Unabhängigkeitskrieges gegen Frankreich. Haitis Ausrüster Saeta muss deshalb bis zum WM-Auftakt noch neue Trikots liefern. (abu)
USA nennt Grund für Abweisung eines FIFA-Schiedsrichters
Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump betroffen sind. Bürger dieser Länder werden bei der Einreise zusätzlichen Überprüfungen unterzogen. Die Grenzschutzbehörde CBP hatte im Fall Artan «Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung» angeführt, ohne nähere Angaben zu machen.
Der abgewiesene Schiedsrichter wurde danach bei der Ankunft in Somalia von seinen Landsleuten begeistert empfangen. Am Flughafen der Hauptstadt Mogadischu begrüssten Offizielle sowie mehrere hundert Anhänger, die somalische Flaggen schwenkten, den Unparteiischen, berichtete die Nachrichtenagentur AP. «Ich verspreche euch, so Gott will, dass ich bei der nächsten WM dabei sein werde», sagte Artan demnach. Er wolle der somalischen Bevölkerung Mut machen und sie zur Zuversicht ermuntern. (riz/sda)
Weltmeister Argentinien schiesst sich warm mit Messi-Rekord
Für Messi war es im 199. Länderspiel für Argentinien der 117. Treffer. Der bald 39-Jährige kürte sich nach Verbandsangaben zum ältesten Torschützen der Albiceleste. Für Argentinien beginnt die WM am 17. Juni gegen Algerien. Die weiteren Gruppengegner sind Österreich und Jordanien. Für Messi, der Argentinien 2022 in Katar zum Titel geführt hatte, wird es die sechste WM-Teilnahme. (riz/sda/dpa)
Deutsche Spieler zahlen den Fans die ÖV-Anreise
Damit man ein Gratis-Ticket erhält, muss man Mitglied des Fan-Clubs Nationalmannschaft sein. Die Verkehrsgesellschaft NJ Transit hatte die Preise während der WM stark erhöht, aber nach Kritik wieder leicht gesenkt. Einigen deutschen Fans dürfte dies nun egal sein. (riz)
Buschbrand bei Nati-Camp unter Kontrolle
Posted this earlier…— Carolyn Barber, MD (@cbarbermd) June 9, 2026
HUGE shoutout to San Diego Fire and all surrounding agencies. 🚒🔥
A dangerous, fast-moving fire broke out this morning in Sorrento Valley near homes, spreading through canyons fueled by high winds and triggering evacuations.
120+ fire crew. Multiple… pic.twitter.com/hBbqFt2sQ8
Nati hat keine Schlangenpanik
Die Realität sieht anders aus. «Wir fühlen uns auf dem Gelände der Jewish Academy sehr sicher», sagt SFV-Mediensprecher Sergio Affuso am Montag gegenüber 20 Minuten. Der Verband hätte nicht erwartet, dass die Schlangen derart heiss diskutiert würden. Auch Michel Aebischer sagt: «Wir fühlen uns sicher. Ich habe bislang noch keine Schlange gesehen.» (abu)
Niederländer müssen auf Jurrien Timber verzichten
Die Niederlande starten am 14. Juni mit dem Match gegen Japan in die Weltmeisterschaft. Die weiteren Gruppengegner sind Tunesien und Schweden. (hkl/sda/dpa)
Buschbrand nahe Nati-Camp
#BREAKINGNEWS: A brush fire is burningi n San Diego's Sorrento Valley area, forcing mandatory evacuations. Mayor Todd Gloria says he's been briefed, and is monitoring the situation. Listen now to @KOGORadio for coverage. https://t.co/vPge2hcICe pic.twitter.com/2KgPE1xcMX— KOGO Radio (@KOGORadio) June 8, 2026
Die Situation betrifft auch die Nati: Das Teamhotel Fairmont Grand in Del Mar liegt innerhalb eines Gebiets, für das die Polizei eine Warnung herausgegeben hat. Der SFV und die Fifa stehen in engem Austausch und beobachten die Lage fortlaufend, schreibt Blick. Nach aktuellem Stand besteht für die Schweizer Delegation jedoch keine Gefahr. Zwar befindet sich das Trainingsgelände der Nati am Montagmittag in unmittelbarer Nähe des betroffenen Bereichs, eine Warnung für die Bevölkerung liegt dort derzeit aber nicht vor. (hkl)
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