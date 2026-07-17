«That coming home feeling», schreibt Aer Lingus zu einem seiner landenden Flugzeuge auf Instagram. Damit spielt die irische Airline natürlich auf den Spruch «It's coming home» aus dem Lied «Three Lions» an, mit dem englische Fussball-Fans jeweils von einem grossen Titel träumen. Dass die Engländer nun erneut titellos aus Nordamerika heimreisen sorgt bei den Iren natürlich für viel Schadenfreude.