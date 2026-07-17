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WM 2026 im Tagesticker: Irische Airline stichelt gegen England

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Irische Airline stichelt gegen England +++ Slavko Vincic pfeift den WM-Final

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
17.07.2026, 07:3717.07.2026, 15:46
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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Irische Airline schiesst gegen England
«That coming home feeling», schreibt Aer Lingus zu einem seiner landenden Flugzeuge auf Instagram. Damit spielt die irische Airline natürlich auf den Spruch «It's coming home» aus dem Lied «Three Lions» an, mit dem englische Fussball-Fans jeweils von einem grossen Titel träumen. Dass die Engländer nun erneut titellos aus Nordamerika heimreisen sorgt bei den Iren natürlich für viel Schadenfreude.


Slavko Vincic wird den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien pfeifen
Die FIFA hat den Schiedsrichter für den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien ausgewählt – Slavko Vincic wird die Partie leiten. Ein sehr emotionaler Moment für den slowenischen Schiedsrichter. (car)

Trump und König Felipe VI. nehmen am Final teil, Milei nicht
Donald Trump wird am Sonntag den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien besuchen. Dies gab die Sprecherin des Weissen Hauses am Donnerstag bekannt. Die FIFA hatte Ende Juni berichtet, dass der US-Präsident die Trophäe nach dem Spiel im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York überreichen werde. Der spanische König Felipe VI. wird ebenfalls im Stadion zugegen sein, wie das spanische Königshaus am Tag nach dem Finaleinzug der Iberer mitteilte. Derweil wird der argentinische Präsident Javier Milei dem Final fernbleiben und nicht in die USA reisen, wie er am Donnerstag bekannt gab.
Chelsea-Post sorgt für Ärger bei den Fans
Im WM-Halbfinal konnte sich Argentinien gegen England durchsetzen – Chelseas Enzo Fernandez traf für die Argentinier. Nach dem Spiel publizierte der Klub ein Bild von Enzo und feierte ihn – bei den Fans kam das nicht gut an.

Da kann man nur mitfühlen
Englands Spieler verliessen das Stadion nach dem WM-Halbfinal gegen Argentinien mit gesenkten Köpfen und der grossen Enttäuschung ins Gesicht geschrieben:
Die argentinischen Fans nehmen Atlanta ein
Downing Street 10 zeigt Flagge
Am Amts- und Wohnsitz des britischen Premierministers sieht man unmissverständlich, wer heute Abend den Halbfinal England – Argentinien gewinnen soll:

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Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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