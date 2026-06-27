Los futbolistas panameños Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez sostuvieron una acalorada discusión durante el entrenamiento previo al partido de mañana contra Inglaterra.#Panamá #Inglaterra pic.twitter.com/7NPo9wSSTP — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) June 26, 2026

Cecilio Waterman und Jose Luis Rodriguez von Panama sind vor der letzten Partie gegen England aneinandergeraten. Kurze Videoaufnahmen zeigen, wie sich die Offensivspieler auf dem Rasen ein hitziges Wortgefecht liefern, gegenseitig schubsen und dann durch Teamkollegen voneinander getrennt werden. Trainer Thomas Christiansen freute sich aber darüber: «Ich würde das gerne öfter sehen. Es zeigt, dass die Mannschaft lebt und jeder versucht, in die Startelf zu kommen.»Panama ist nach zwei 0:1-Niederlagen gegen Ghana und Kroatien bereits ausgeschieden. Er sei dennoch stolz auf die Auftritte seines Teams, erklärte der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Christiansen. Es hätte bessere Ergebnisse verdient gehabt, meinte der Däne. (nih/t-online)