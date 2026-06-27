Am späten Donnerstagabend schafft Ecuador die grosse Überraschung. Dank eines späten Tors von Gonzalo Plata schlagen die Südamerikaner im abschliessenden Gruppenspiel mit 2:1 und ziehen in die K.-o.-Phase der WM ein. Daran haben offenbar nicht nur Menschen Freude. In einem Video, das nun viral geht, jubeln Menschen in einem Laden über Platas Siegtor, als ein Hund in den Laden stürmt und sich den Feierlichkeiten ebenfalls anschliesst.
A dog celebrated with some vendors Gonzalo Plata's goal against Germany. FIRULAIS IS FROM ECUADOR*
by
u/Rivertadores in
soccer