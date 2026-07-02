Die Stadt Winterthur ist in WM-Euphorie: Trotz des Beginns um 5 Uhr morgens dürfen Bars und Public Viewings das Spiel Schweiz-Algerien am Freitag im Freien übertragen. Der Stadtrat will damit einem Bedürfnis der Bevölkerung nachkommen.



Offiziell gilt bis 6 Uhr Nachtruhe. Ohne Ausnahmeregelung hätte die erste Halbzeit nur im Innern gezeigt werden können, teilte der Winterthurer Stadtrat am Donnerstag mit. Um die Nachbarschaft nicht übermässig zu belasten, bleiben Musik, Moderation und andere laute Tonübertragungen bis 6 Uhr untersagt.



Wie das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich auf Anfrage schreibt, ist auch dort die Übertragung im Freien trotz früher Stunde offiziell erlaubt. Die Lautstärke der TV-Geräte dürfe aber die Umgebung nicht übermässig belasten. «Der Einsatz von Beamern und Verstärkeranlagen ist verboten», heisst es weiter. (ram/sda)