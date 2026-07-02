July 2, 2026
Messi wird am Flughafen härter gecheckt als vom VAR +++ Ein Harry jubelt über den anderen
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Messi wird am Flughafen härter gecheckt als vom VAR
Ein Harry jubelt über den anderen: Styles feiert Englands Tor gegen die DR Kongo
More of Harry celebrating England’s goal against DR Congo while watching on the big screens at Wembley Stadium before the show tonight - 1 July (via rubesgraceeee) pic.twitter.com/v6ppfpOpIV— HSD Together On Tour (@hsdtogethertour) July 1, 2026
Walking in a Harris Wonderland
England fans have chosen a random baseball player, Michael Harris of the Atlanta Braves, to support more than anyone else at the baseball after beating DR Congo 😭🫱🏼🫲🏾🏴⚾️— Lloyd Canfield (@LloydCanfield) July 2, 2026
And it’s absolutely class 👏 pic.twitter.com/KsG12Hf0I6
Einsamer Fan trotz dem Regen
Aguantó el aguacero de pie y todo por apoyar a @ussoccer en su pase a los Octavos de Final en el FIFA FAN Festival de @Gdl2026— San Cadilla (@SanCadilla) July 2, 2026
Fotos: Jorge Rangel pic.twitter.com/oFos1xUUPB
Dedication personified. 🌧️🇺🇸— Ultras Clips (@ultras_clips) July 2, 2026
An empty fan zone in Guadalajara and a massive rainstorm, but this USMNT fan isn’t moving an inch. Absolute respect. 🫡 pic.twitter.com/6eYzYHQTBi
Winti lässt Gartenbeizen öffnen
Offiziell gilt bis 6 Uhr Nachtruhe. Ohne Ausnahmeregelung hätte die erste Halbzeit nur im Innern gezeigt werden können, teilte der Winterthurer Stadtrat am Donnerstag mit. Um die Nachbarschaft nicht übermässig zu belasten, bleiben Musik, Moderation und andere laute Tonübertragungen bis 6 Uhr untersagt.
Wie das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich auf Anfrage schreibt, ist auch dort die Übertragung im Freien trotz früher Stunde offiziell erlaubt. Die Lautstärke der TV-Geräte dürfe aber die Umgebung nicht übermässig belasten. «Der Einsatz von Beamern und Verstärkeranlagen ist verboten», heisst es weiter. (ram/sda)
Bundespräsident: Lasst Kinder länger aufbleiben!
Mit so viel Torgefahr muss Mexiko ja Weltmeister werden
La selección mexicana con máscaras de Haaland imitando la celebración de Noruega. Es increíble la unión del equipo. pic.twitter.com/DZHw4JcmWF— Ing Chacoito 4/8🇲🇽🏆 (@Chacoitismo) July 1, 2026
«Aber Frau Lehrerin, Thomas Tuchel hat gesagt, ich darf zu Hause bleiben.»
Augen auf bei der Wahl der Einlaufkinder
💚🤍❤️🙌😆Quiñones le tuvo que cambiar al niño a Gilberto Mora porque lo tapaba.😂 pic.twitter.com/XbzipL95X1— Gurú Político (@guruchuirer) July 1, 2026
Jaquez verpasst auch Abschlusstraining
Der 23-jährige Luzerner, der bereits das letzte Training vor der Abreise aus San Diego ausgelassen hatte, klagt seit einigen Tagen über muskuläre Beschwerden. Gemäss Trainer Murat Yakin wird kurzfristig entschieden, ob es für einen Einsatz reicht.
Damit könnte es auf der Position des Rechtsverteidigers erneut zu einem Wechsel kommen. Nach Denis Zakaria und Silvan Widmer kam im letzten Gruppenspiel mit Jaquez bereits der dritte Spieler auf dieser Position zum Einsatz. (nih/sda)
Da gönnt man Paraguay den Sieg doch glatt noch mehr
This Paraguay fan celebrating WITH HIS DOG after the historic victory against Germany.— Ultras Clips (@ultras_clips) July 1, 2026
What a video. ❤️🇵🇾 pic.twitter.com/e1JjMruEmJ
Was macht denn der Senegalese da am Penaltypunkt?
Pathé Ciss on the penalty spot before the Belgium penalty is taken
by
u/Hakimi_Raikkonen in
soccer
Österreichs Mwene fällt aus
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