🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”



— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt — we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026

War es wie verflucht, oder war es tatsächlich verflucht? England konnte am Dienstagabend den ghanaischen Abwehrriegel einfach nicht knacken. Und als Superstürmer Harry Kane für einmal doch aus aussichtsreicher Position zum Abschluss kam, haute er den Ball weit übers Tor. Das Spiel endete mit 0:0 und Ghana holte einen unerwarteten und wichtigen Punkt.Vielleicht war da tatsächlich Hexerei am Werk. Zumindest hat Nana Kwaku Bonsam, ein Schamane aus Ghana, behauptet, dass er Kane vor dem Spiel gegen sein eigenes Land verflucht habe. Nach dem Punktgewinn beim torlosen Remis habe er nun aber seine Arbeit getan und verspricht, den Fluch wieder aufzuheben, sodass Kane im nächsten Spiel wieder treffe. (abu)