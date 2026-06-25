WM-Tagesticker
Menü 1 heute: Boot-rito +++ Dieser Mexikaner jubelt auf spezielle Art und Weise
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Auf diese Art kann man einen Sieg natürlich auch feiern
🇲🇽😂 Mexico just advanced to the next round... and this guy celebrated by headbutting a cotton candy machine.— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 25, 2026
The World Cup never disappoints. pic.twitter.com/F6tWsH5t1o
So wird in Bosnien nach dem Sieg gegen Katar gefeiert
Bosnien-Herzegowina konnte das letzte Gruppenspiel an dieser WM mit 3:1 gegen Katar gewinnen und qualifiziert sich als einer der besten Drittplatzierten für den Sechzehntelfinal. Nach dem Sieg gab es im ganzen Land riesige Feiern, wie zum Beispiel in der Hauptstadt Sarajevo.
🚨WOW: Look at this celebration in Bosnia after they advanced to the round of 32. pic.twitter.com/vOW6f9GMZk— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 24, 2026
Mexiko-Legende Guillermo Ochoa bekommt seinen emotionalen Abschied
Zum sechsten Mal ist Guillermo Ochoa an einer Weltmeisterschaft dabei. Drei davon bestritt er als Stammgoalie, nun ist der 40-Jährige aber zum ersten Mal seit 2010 nur Ersatzmann. Im letzten Gruppenspiel, vor dem Mexiko bereits als Gruppensieger feststand, erhielt der 40-Jährige aber noch seinen verdienten Abschied. In der 78. Minute wurde er beim Stand von 2:0 gegen Tschechien unter grossem Jubel eingewechselt. Es war sein 154. und wohl letzter Einsatz für El Tri. Am Ende gewann Mexiko gar 3:0 und wurde Ochoa von Mitspielern wie Fans gefeiert.
Wenn du mit dem Fahrrad deiner kleinen Schwester zur Schule gefahren bist
Bosnien-Herzegowina ist als Dritter schon sicher weiter
Den erstmaligen Einzug in eine K.o.-Phase bei der WM feierten die Spieler und Verantwortlichen von Bosnien-Herzegowina bereits direkt nach dem 3:1 gegen Katar. Wenige Stunden später stand das Erreichen der Sechzehntelfinals dann auch rechnerisch fest. Nach dem 3:0 von Brasilien gegen Schottland und dem 4:2 von Marokko gegen Haiti ist klar, dass die Bosnier zu den acht besten Gruppendritten gehören und weiter dabei sind.
«Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Grossartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte der stolze Nationalcoach Sergej Barbarez nach dem ersten Sieg seines Teams bei diesem Turnier. (nih/sda)
«Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Grossartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte der stolze Nationalcoach Sergej Barbarez nach dem ersten Sieg seines Teams bei diesem Turnier. (nih/sda)
Edin Dzeko reagierte nicht gerade erfreut auf die Auswechslung
Katarer Assim Madibo für fünf Spiele gesperrt
Der Katarer Assim Madibo ist nach seinem folgenschweren, mit der Roten Karte bestraften Foul gegen Kanadas Ismael Koné für fünf Spiele gesperrt worden. Koné hatte sich bei der Aktion das Bein gebrochen und fällt monatelang aus. (abu/sda/dpa)
Ghanaischer Schamane verspricht, Kane-Fluch wieder aufzuheben
War es wie verflucht, oder war es tatsächlich verflucht? England konnte am Dienstagabend den ghanaischen Abwehrriegel einfach nicht knacken. Und als Superstürmer Harry Kane für einmal doch aus aussichtsreicher Position zum Abschluss kam, haute er den Ball weit übers Tor. Das Spiel endete mit 0:0 und Ghana holte einen unerwarteten und wichtigen Punkt.
Vielleicht war da tatsächlich Hexerei am Werk. Zumindest hat Nana Kwaku Bonsam, ein Schamane aus Ghana, behauptet, dass er Kane vor dem Spiel gegen sein eigenes Land verflucht habe. Nach dem Punktgewinn beim torlosen Remis habe er nun aber seine Arbeit getan und verspricht, den Fluch wieder aufzuheben, sodass Kane im nächsten Spiel wieder treffe. (abu)
Vielleicht war da tatsächlich Hexerei am Werk. Zumindest hat Nana Kwaku Bonsam, ein Schamane aus Ghana, behauptet, dass er Kane vor dem Spiel gegen sein eigenes Land verflucht habe. Nach dem Punktgewinn beim torlosen Remis habe er nun aber seine Arbeit getan und verspricht, den Fluch wieder aufzuheben, sodass Kane im nächsten Spiel wieder treffe. (abu)
🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”— we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026
— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt
Gratis-Döner, wenn Undav gegen Ecuador trifft
DFB-Angreifer Deniz Undav nutzt seine Einsatzzeit bei der WM bislang eindrucksvoll. Der Torjäger des VfB Stuttgart kam in bisher nur 56 Spielminuten bereits auf drei Tore und zwei Vorlagen und ist damit einer der besten Skorer des Turniers.
Trifft er weiter so, profitieren davon nun auch Fans in Stuttgart, die in Undavs Lieblingsdönerladen «Kebaphaus am Feuersee» das deutsche Spiel gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr im t-online-Liveticker) schauen. Besitzer Ali Abdi verriet Pay-TV-Sender Sky: «Deniz mag unseren Döner. Jeder Kunde, der im Laden ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns aufs Haus.»
Weil die Partie erst spät abends beginnt, erhalten die anwesenden Fans den Döner nicht direkt, sondern einen Gutschein. (abu/t-online.de)
Trifft er weiter so, profitieren davon nun auch Fans in Stuttgart, die in Undavs Lieblingsdönerladen «Kebaphaus am Feuersee» das deutsche Spiel gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr im t-online-Liveticker) schauen. Besitzer Ali Abdi verriet Pay-TV-Sender Sky: «Deniz mag unseren Döner. Jeder Kunde, der im Laden ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns aufs Haus.»
Weil die Partie erst spät abends beginnt, erhalten die anwesenden Fans den Döner nicht direkt, sondern einen Gutschein. (abu/t-online.de)
Du weisst nicht, wohin mit deinen Doppelten?
Der irische Fussballfan John Nellis hat da eine Idee gehabt. Mehr als 4000 Panini-Bildli brauchte er, um den Smart in ein rollendes Kunstwerk zu verwandeln.
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