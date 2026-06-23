Lionel Messi ist nun der alleinige Leader in der ewigen WM-Torschützenliste. Mit nun 18 Toren hat er Miroslav Klose abgelöst. Der deutsche Stürmer gratulierte dem Argentinier unmittelbar nach dem Tor: «Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter», sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung mit einer guten Portion Humor. «Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!» (nih/t-online)
WM-Tagesticker
Klose gratuliert Messi zu Torrekord +++ So grandios reagiert Undav auf seinen Siegtreffer
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
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Miroslav Klose gratuliert Lionel Messi zu Torrekord
So herrlich reagiert Undav auf das entscheidende Tor gegen die Elfenbeinküste
Deniz Undav schoss das deutsche Nationalteam am Samstag nach einem 0:1-Rückstand gegen die Elfenbeinküste mit einem Doppelpack doch noch zum Sieg. Zusammen mit seinem Mitspieler Nadiem Amiri analysierte der Stürmer vom VfB Stuttgart seinen entscheidenden Treffer, dies auf sehr sympathische Art und Weise.
"Like Il Fenomeno": Deniz Undav and Nadiem Amiri react to the deciding goal against Cote d'Ivoire and their celebration afterwards
by
u/Halo1592 in
soccer
Das iranische Team bedankt sich bei LA
Nach der Partie vom Iran gegen Belgien wurde in der Kabine der Iraner ein kleiner Brief hinterlassen. In diesem schrieb das iranische Nationalteam: «Vom antiken Persien vor Tausenden von Jahren bis zum zivilisierten Iran von heute bleibt der iranische Geist lebendig und unerschütterlich. Wir sind mit Stolz nach Los Angeles gekommen, wir haben mit Ehre gespielt und wir gehen mit Würde. Danke, Los Angeles, für deine Gastfreundschaft.»
So viel Rennen die schnellsten Spieler der Weltmeisterschaft
Whose the fastest?— SimonBrundish (@SimonBrundish) June 21, 2026
Who’s the most intense runners at the @FIFAWorldCup so far pic.twitter.com/M34eo16kwW
WM für Schlotterbeck gelaufen
Für Deutschlands Verteidiger Nico Schlotterbeck ist die WM wegen einer Verletzung am Sprunggelenk frühzeitig beendet. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen.
Schlotterbeck droht eine Pause von rund zwei Monaten. Seinen Stammplatz im Abwehrzentrum neben Jonathan Tah dürfte Antonio Rüdiger einnehmen. (ram/sda/dpa)
Schlotterbeck droht eine Pause von rund zwei Monaten. Seinen Stammplatz im Abwehrzentrum neben Jonathan Tah dürfte Antonio Rüdiger einnehmen. (ram/sda/dpa)
Wortwörtlich hoher Besuch bei der Nati
Der Schweizer NBA-Basketballer Yanic Konan Niederhäuser hat der Schweizer Nati beim Training in San Diego einen Besuch abgestattet. Mit einer Grösse von 2,11 Metern überragt der Neuenburger sämtliche Nati-Spieler um mindestens einen Kopf.
Dieser Kap-Verde-Moment ist einfach perfekt
Während des Spiels zwischen Uruguay und Kap Verde macht die BBC – das öffentlich-rechtliche Fernsehen Grossbritanniens – eine Liveschaltung nach Kap Verde. Der dortige Reporter interviewt einen Fan des kleinen Landes just in dem Moment, als es das 1:0 gegen Uruguay und damit das erste WM-Tor seiner Geschichte schiesst. Nachdem der Fan mit dem Namen Marcelo fertig gejubelt hat, kommt er zurück, schnappt sich das Mikrofon des BBC-Reporters und schreit in die Kamera: «Wir schaffen es in die nächste Runde. Wir strafen sie alle Lügen!»
Zwar gewinnt Kap Verde das Spiel gegen Uruguay am Ende nicht. Das 2:2 gegen die Südamerikaner kann sich für das kleine afrikanische Land dennoch sehen lassen. So könnte ein weiterer Punkt gegen Saudi-Arabien am Ende tatsächlich für die K.o.-Phase reichen. (abu)
Zwar gewinnt Kap Verde das Spiel gegen Uruguay am Ende nicht. Das 2:2 gegen die Südamerikaner kann sich für das kleine afrikanische Land dennoch sehen lassen. So könnte ein weiterer Punkt gegen Saudi-Arabien am Ende tatsächlich für die K.o.-Phase reichen. (abu)
[BBC Sport] BBC crossed live to Cape Verde at the very moment they scored their first ever World Cup goal to take the lead over Uruguay. Absolute scenes.
by
u/Imbasauce in
soccer
Weltmeister Djorkaeff schläft während Spanien-Spiel ein
Also so langweilig war's dann auch wieder nicht!
Djorkaeff DORMINDO NO JOGO ESPANHA X ARÁBIA SAUDITA PQP#react #copadomundo #Espanha pic.twitter.com/Qbn0395B2F— CANAL DO JMAURO (@jmaurosilva) June 21, 2026
Wenn das eigene Team gerade nicht spielt, finden die Mexiko-Fans halt eine andere Beschäftigung 😂
Este es mi país y esta es mi gente. pic.twitter.com/ZvqbdCnep6— Payaso Triste (@PayasoTristeAlv) June 20, 2026
So nutzt man eine Trinkpause richtig
Hydration break van #onsoranje #huphollandhup #oranjekoorts pic.twitter.com/CT3uXhQQ61— VV Staphorst 2 (@VVStaphorst2) June 20, 2026
Dabei haben die Schotten doch so eine saubere Aussprache
Schottische Fussballfans versuchen die Namen von Städten im US-Bundesstaat Massachusetts, wo auch Boston liegt, auszusprechen:
Tremendous pic.twitter.com/Gjup72964j— Savage (@Savageboston) June 20, 2026
Raphinha mit Muskelverletzung
Brasilien muss an der WM bis auf Weiteres ohne Raphinha auskommen. Der Stürmer des FC Barcelona hat sich beim 3:0-Sieg gegen Haiti am Oberschenkel verletzt. Wie lange er ausfällt, ist offen. Die Seleção trifft in ihrem letzten Gruppenspiel am Donnerstag (0.00 Uhr) in Miami auf Schottland.
Untersuchungen hätten bestätigt, dass Raphinha «eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels» erlitten hat, teilte der brasilianische Verband mit. Der 29-Jährige werde ein «intensives Behandlungsprogramm» absolvieren. Ziel sei, dass er so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist.
Sollte Raphinha länger ausfallen, wäre es ein herber Verlust für die Brasilianer bei ihrer ohnehin kniffligen Titelmission. Immerhin steht aber der zuletzt angeschlagene Altstar Neymar nach Aussage von Trainer Carlo Ancelotti beim Vorrundenabschluss gegen Schottland wohl wieder zur Verfügung. (car/sda/dpa)
Untersuchungen hätten bestätigt, dass Raphinha «eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels» erlitten hat, teilte der brasilianische Verband mit. Der 29-Jährige werde ein «intensives Behandlungsprogramm» absolvieren. Ziel sei, dass er so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist.
Sollte Raphinha länger ausfallen, wäre es ein herber Verlust für die Brasilianer bei ihrer ohnehin kniffligen Titelmission. Immerhin steht aber der zuletzt angeschlagene Altstar Neymar nach Aussage von Trainer Carlo Ancelotti beim Vorrundenabschluss gegen Schottland wohl wieder zur Verfügung. (car/sda/dpa)
Deutschland sorgt sich um Verteidiger Schlotterbeck
Nico Schlotterbeck hat sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste in der ersten Halbzeit bei einem Zweikampf mit Amad Diallo verletzt. Der deutsche Innenverteidiger musste behandelt werden, spielte aber erst noch weiter. Zur Halbzeit wurde der 26-Jährige dann aber ausgewechselt. Nun sorgt sich Deutschland um den BVB-Star. Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte im ZDF nach dem Spiel: «Er hat was am Innenband. Er muss morgen (Sonntag) ins MRT. Es sieht leider nicht so gut aus.»
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