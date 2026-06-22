Während des Spiels zwischen Uruguay und Kap Verde macht die BBC – das öffentlich-rechtliche Fernsehen Grossbritanniens – eine Liveschaltung nach Kap Verde. Der dortige Reporter interviewt einen Fan des kleinen Landes just in dem Moment, als es das 1:0 gegen Uruguay und damit das erste WM-Tor seiner Geschichte schiesst. Nachdem der Fan mit dem Namen Marcelo fertig gejubelt hat, kommt er zurück, schnappt sich das Mikrofon des BBC-Reporters und schreit in die Kamera: «Wir schaffen es in die nächste Runde. Wir strafen sie alle Lügen!»Zwar gewinnt Kap Verde das Spiel gegen Uruguay am Ende nicht. Das 2:2 gegen die Südamerikaner kann sich für das kleine afrikanische Land dennoch sehen lassen. So könnte ein weiterer Punkt gegen Saudi-Arabien am Ende tatsächlich für die K.o.-Phase reichen. (abu)