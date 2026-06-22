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US Open: Wyndham Clark triumphiert zum zweiten Mal

Wyndham Clark holds the trophy after winning the U.S. Open golf tournament at Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, N.Y., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) Wyndham Clark
Der strahlende Sieger Wyndham Clark.Bild: keystone

Wyndham Clark triumphiert zum zweiten Mal beim US Open

22.06.2026, 03:3822.06.2026, 03:38

Der amerikanische Golfer Wyndham Clark gewinnt zum zweiten Mal das US Open. Der 32-Jährige siegte im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island mit einem Schlag Vorsprung auf seinen Landsmann Sam Burns.

«Der erste Sieg war wie ein Durchbruch, die Erkenntnis, dass ich es schaffen kann», sagte Clark drei Jahre nach seinem ersten Triumph beim US Open. «Ich verlasse diesen Ort als Champion, und ich bin einfach unendlich dankbar.» Für den Sieg auf einem der schwersten Golfplätze der Welt kassierte Clark ein Preisgeld von 4,5 Millionen Dollar.

Clark musste zum Ende noch einmal um den Turniersieg zittern. Er war am Finaltag mit einem Vorsprung von sechs Schlägen auf den Weltranglistenersten Scottie Scheffler und vier weitere Konkurrenten gestartet. Mit einer durchwachsenen letzten Runde und 73 Schlägen hätte er fast noch seinen grossen Erfolg verspielt.

Der viermalige Major-Champion Scheffler kam mit vier Schlägen Rückstand auf den geteilten 4. Platz. Er verpasste an seinem 30. Geburtstag den möglichen Karriere-Grand-Slam. Dem amerikanischen Olympiasieger von Paris fehlt nur noch der US-Open-Titel, um seine Grand-Slam-Sammlung zu vervollständigen. (sda/dpa)

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