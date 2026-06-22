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WM 2026 im Tagesticker: Nico Schlotterbeck fällt für Rest der WM aus

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WM für Schlotterbeck gelaufen +++ Wortwörtlich hoher Besuch im Nati-Training

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
22.06.2026, 14:1222.06.2026, 14:12
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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WM für Schlotterbeck gelaufen
Für Deutschlands Verteidiger Nico Schlotterbeck ist die WM wegen einer Verletzung am Sprunggelenk frühzeitig beendet. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen.

Schlotterbeck droht eine Pause von rund zwei Monaten. Seinen Stammplatz im Abwehrzentrum neben Jonathan Tah dürfte Antonio Rüdiger einnehmen. (ram/sda/dpa)
Wortwörtlich hoher Besuch bei der Nati
Der Schweizer NBA-Basketballer Yanic Konan Niederhäuser hat der Schweizer Nati beim Training in San Diego einen Besuch abgestattet. Mit einer Grösse von 2,11 Metern überragt der Neuenburger sämtliche Nati-Spieler um mindestens einen Kopf.


Dieser Kap-Verde-Moment ist einfach perfekt
Während des Spiels zwischen Uruguay und Kap Verde macht die BBC – das öffentlich-rechtliche Fernsehen Grossbritanniens – eine Liveschaltung nach Kap Verde. Der dortige Reporter interviewt einen Fan des kleinen Landes just in dem Moment, als es das 1:0 gegen Uruguay und damit das erste WM-Tor seiner Geschichte schiesst. Nachdem der Fan mit dem Namen Marcelo fertig gejubelt hat, kommt er zurück, schnappt sich das Mikrofon des BBC-Reporters und schreit in die Kamera: «Wir schaffen es in die nächste Runde. Wir strafen sie alle Lügen!»

Zwar gewinnt Kap Verde das Spiel gegen Uruguay am Ende nicht. Das 2:2 gegen die Südamerikaner kann sich für das kleine afrikanische Land dennoch sehen lassen. So könnte ein weiterer Punkt gegen Saudi-Arabien am Ende tatsächlich für die K.o.-Phase reichen. (abu)

[BBC Sport] BBC crossed live to Cape Verde at the very moment they scored their first ever World Cup goal to take the lead over Uruguay. Absolute scenes.
by
u/Imbasauce in
soccer
Weltmeister Djorkaeff schläft während Spanien-Spiel ein
Also so langweilig war's dann auch wieder nicht!
Wenn das eigene Team gerade nicht spielt, finden die Mexiko-Fans halt eine andere Beschäftigung 😂
So nutzt man eine Trinkpause richtig
Dabei haben die Schotten doch so eine saubere Aussprache
Schottische Fussballfans versuchen die Namen von Städten im US-Bundesstaat Massachusetts, wo auch Boston liegt, auszusprechen:
Raphinha mit Muskelverletzung
Brasilien muss an der WM bis auf Weiteres ohne Raphinha auskommen. Der Stürmer des FC Barcelona hat sich beim 3:0-Sieg gegen Haiti am Oberschenkel verletzt. Wie lange er ausfällt, ist offen. Die Seleção trifft in ihrem letzten Gruppenspiel am Donnerstag (0.00 Uhr) in Miami auf Schottland.

Untersuchungen hätten bestätigt, dass Raphinha «eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels» erlitten hat, teilte der brasilianische Verband mit. Der 29-Jährige werde ein «intensives Behandlungsprogramm» absolvieren. Ziel sei, dass er so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist.

Sollte Raphinha länger ausfallen, wäre es ein herber Verlust für die Brasilianer bei ihrer ohnehin kniffligen Titelmission. Immerhin steht aber der zuletzt angeschlagene Altstar Neymar nach Aussage von Trainer Carlo Ancelotti beim Vorrundenabschluss gegen Schottland wohl wieder zur Verfügung. (car/sda/dpa)


Deutschland sorgt sich um Verteidiger Schlotterbeck
Nico Schlotterbeck hat sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste in der ersten Halbzeit bei einem Zweikampf mit Amad Diallo verletzt. Der deutsche Innenverteidiger musste behandelt werden, spielte aber erst noch weiter. Zur Halbzeit wurde der 26-Jährige dann aber ausgewechselt. Nun sorgt sich Deutschland um den BVB-Star. Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte im ZDF nach dem Spiel: «Er hat was am Innenband. Er muss morgen (Sonntag) ins MRT. Es sieht leider nicht so gut aus.»

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Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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