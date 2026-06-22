Für Deutschlands Verteidiger Nico Schlotterbeck ist die WM wegen einer Verletzung am Sprunggelenk frühzeitig beendet. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen.
Schlotterbeck droht eine Pause von rund zwei Monaten. Seinen Stammplatz im Abwehrzentrum neben Jonathan Tah dürfte Antonio Rüdiger einnehmen. (ram/sda/dpa)
Schlotterbeck droht eine Pause von rund zwei Monaten. Seinen Stammplatz im Abwehrzentrum neben Jonathan Tah dürfte Antonio Rüdiger einnehmen. (ram/sda/dpa)