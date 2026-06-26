Panama ist nach zwei 0:1-Niederlagen gegen Ghana und Kroatien bereits ausgeschieden. Er sei dennoch stolz auf die Auftritte seines Teams, erklärte der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Christiansen. Es hätte bessere Ergebnisse verdient gehabt, meinte der Däne. (nih/t-online)
Los futbolistas panameños Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez sostuvieron una acalorada discusión durante el entrenamiento previo al partido de mañana contra Inglaterra.#Panamá #Inglaterra pic.twitter.com/7NPo9wSSTP— Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) June 26, 2026