WM-Tagesticker
Die Deutschen beweisen, dass Public Viewing auch in der S-Bahn geht
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Die beste Unterhaltung wenn die Deutsche Bahn mal wieder Verspätung hat
Pedro Neto ist der schönste Spieler der WM, sagt Pedro Neto
Nachdem Pedro Neto an einer Medienrunde scherzhaft auf den «schönsten Spieler des Turniers»-Titel angesprochen wurde, nahm es der Chelsea-Flügel mit Humor – überrascht sei er nicht, in der Kabine herrsche darüber ohnehin Einigkeit.
He embraced the allegations...
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u/Algernonletter5 in
GuysBeingDudes
Spanien zittert um Nico Williams und Yeremy Pino
Spanien ist einer der meistgenannten Favoriten auf den WM-Titel, schlägt sich aber auch mit grossen Verletzungssorgen herum. Superstar Lamine Yamal schlägt sich seit Beginn des Turniers mit Problemen herum. Nun drohen Nico Williams und Yeremy Pino gar den Rest des Turniers zu verpassen.
Wie die «Marca» berichtet, haben sich beide im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay verletzt. Williams soll sich in den Schlussminuten eine weitere Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen haben, die weitere WM-Einsätze verhindern könnte. Pino habe sich am Schlüsselbein verletzt und werde den Rest der WM mit grosser Sicherheit verpassen. Spaniens letzte Optionen auf dem Flügel wären so Yamal, der nicht bei 100 Prozent ist, und Victor Munoz, der ebenfalls angeschlagen ist. (abu)
Wie die «Marca» berichtet, haben sich beide im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay verletzt. Williams soll sich in den Schlussminuten eine weitere Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen haben, die weitere WM-Einsätze verhindern könnte. Pino habe sich am Schlüsselbein verletzt und werde den Rest der WM mit grosser Sicherheit verpassen. Spaniens letzte Optionen auf dem Flügel wären so Yamal, der nicht bei 100 Prozent ist, und Victor Munoz, der ebenfalls angeschlagen ist. (abu)
Tierischer Jubel in Ecuador
Am späten Donnerstagabend schafft Ecuador die grosse Überraschung. Dank eines späten Tors von Gonzalo Plata schlagen die Südamerikaner im abschliessenden Gruppenspiel mit 2:1 und ziehen in die K.-o.-Phase der WM ein. Daran haben offenbar nicht nur Menschen Freude. In einem Video, das nun viral geht, jubeln Menschen in einem Laden über Platas Siegtor, als ein Hund in den Laden stürmt und sich den Feierlichkeiten ebenfalls anschliesst. (abu)
A dog celebrated with some vendors Gonzalo Plata's goal against Germany. FIRULAIS IS FROM ECUADOR*
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u/Rivertadores in
soccer
Schweden ohne Verteidiger Isak Hien
Schweden muss für den Rest der WM auf seinen Stammspieler Isak Hien verzichten. Der 27-Jährige, der in allen drei Gruppenspielen als Innenverteidiger in der Startformation gestanden hat, kann aufgrund einer Verletzung aus dem Spiel gegen Japan (1:1) nicht mehr mitwirken. Das teilte der schwedische Fussball-Verband mit.
Das Dreikronenteam spielt im Sechzehntelfinal am Dienstag (23 Uhr Schweizer Zeit) in East Rutherford gegen Frankreich. (nih/sda/dpa)
Das Dreikronenteam spielt im Sechzehntelfinal am Dienstag (23 Uhr Schweizer Zeit) in East Rutherford gegen Frankreich. (nih/sda/dpa)
Mbappé lässt den Schiri für sich laufen
Als Kylian Mbappé ausgewechselt wird, muss er seine Kapitänsbinde abgeben. Aurélien Tchouaméni soll diese bekommen. Doch Mbappé will weder zu diesem, noch dieser zu Mbappé laufen – also muss der Schiri Michael Oliver ran:
Mbappe ordering the referee to give the captains armband to Tchouameni
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u/Visqo in
soccer
Panama-Spieler geraten aneinander
Cecilio Waterman und Jose Luis Rodriguez von Panama sind vor der letzten Partie gegen England aneinandergeraten. Kurze Videoaufnahmen zeigen, wie sich die Offensivspieler auf dem Rasen ein hitziges Wortgefecht liefern, gegenseitig schubsen und dann durch Teamkollegen voneinander getrennt werden. Trainer Thomas Christiansen freute sich aber darüber: «Ich würde das gerne öfter sehen. Es zeigt, dass die Mannschaft lebt und jeder versucht, in die Startelf zu kommen.»
Panama ist nach zwei 0:1-Niederlagen gegen Ghana und Kroatien bereits ausgeschieden. Er sei dennoch stolz auf die Auftritte seines Teams, erklärte der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Christiansen. Es hätte bessere Ergebnisse verdient gehabt, meinte der Däne. (nih/t-online)
Panama ist nach zwei 0:1-Niederlagen gegen Ghana und Kroatien bereits ausgeschieden. Er sei dennoch stolz auf die Auftritte seines Teams, erklärte der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Christiansen. Es hätte bessere Ergebnisse verdient gehabt, meinte der Däne. (nih/t-online)
Los futbolistas panameños Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez sostuvieron una acalorada discusión durante el entrenamiento previo al partido de mañana contra Inglaterra.#Panamá #Inglaterra pic.twitter.com/7NPo9wSSTP— Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) June 26, 2026
Meuterei bei Uruguay vor entscheidendem Spiel
Die optimale Spielvorbereitung sieht anders aus. Gemäss Informationen von El Espectador und ESPN haben sich Uruguays Führungsspieler Federico Valverde, Rodrigo Bentancur und Manuel Ugarte bei Trainer Marcelo Bielsa über zu hartes Training, erschöpfte Spieler und eine zu riskante Spielweise beklagt. Der 70-jährige Coach solle verärgert darauf reagiert haben und vor dem Team in einer langen Rede den Vorwürf geäussert haben, dass ihn einige Spieler nach 2024 schon zum zweiten Mal stürzen wollten.
Uruguay steht nach zwei Unentschieden unter Druck. Im letzten Gruppenspiel gegen Spanien braucht die Celeste mindestens einen weiteren Punkt, um die K.o.-Phase erreichen zu können. (nih)
Uruguay steht nach zwei Unentschieden unter Druck. Im letzten Gruppenspiel gegen Spanien braucht die Celeste mindestens einen weiteren Punkt, um die K.o.-Phase erreichen zu können. (nih)
Mourinho hat an der WM nur einen Wunsch
In der kommenden Saison steht José Mourinho wieder bei Real Madrid an der Seitenlinie. In einem Podcast erklärte der Portugiese, dass sein einziger Wunsch an der WM ist, dass die Spieler von den Königlichen so schnell wie möglich ausscheiden.
🗣️ José Mourinho: “You WANT the TRUTH? I want REAL MADRID players to LOSE and GO on HOLIDAYS. Because I WANT the guys BACK FOR PRESEASON.”— Gill (@Gilld) June 25, 2026
Arda listened to his coach 😂 pic.twitter.com/aHfJrtNoZI
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