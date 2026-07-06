Wayne Rooney hat bei der BBC versprochen, auf dem Mersey, dem Fluss, der durch Liverpool fliesst, zu rudern, wenn Norwegen den Viertelfinal erreicht. Nach dem Sieg der Skandinavier im Achtelfinal gegen Brasilien will Rooney seine Wette nun einlösen – aber in New York auf dem Hudson River. Wir sind gespannt, oder wie die Norweger sagen würden: Ro!
"I'm a man of my word!" 🗣️— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026
Wayne's double downed on his rowing promise, and he's got reinforcements! 🚣 pic.twitter.com/3SANDW9Al3