Spanien ist einer der meistgenannten Favoriten auf den WM-Titel, schlägt sich aber auch mit grossen Verletzungssorgen herum. Superstar Lamine Yamal schlägt sich seit Beginn des Turniers mit Problemen herum. Nun drohen Nico Williams und Yeremy Pino gar den Rest des Turniers zu verpassen.Wie die «Marca» berichtet, haben sich beide im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay verletzt. Williams soll sich in den Schlussminuten eine weitere Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen haben, die weitere WM-Einsätze verhindern könnte. Pino habe sich am Schlüsselbein verletzt und werde den Rest der WM mit grosser Sicherheit verpassen. Spaniens letzte Optionen auf dem Flügel wären so Yamal, der nicht bei 100 Prozent ist, und Victor Munoz, der ebenfalls angeschlagen ist. (abu)