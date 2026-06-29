Wenige Tage nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus an der WM mit nur einem Punkt aus drei Spielen istseinen Job alslos. Beide Seiten einigten sich auf eine Trennung, wie der tschechische Fussballverband mitteilte.In der Medienmitteilung erhob Koubek schwere Vorwürfe gegen die heimische Presse. «Zu meinem Entscheid hat auch die Medienkampagne beigetragen, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Erfindungen gegen meine Person beruht», sagte er. Unmittelbar nach dem 0:3 gegen Mitgastgeber Mexiko im letzten Gruppenspiel hatte Koubek einen Rücktritt noch ausgeschlossen. Der 74-Jährige trainierte die Tschechen seit Dezember des vergangenen Jahres und führte das Team über die Playoffs zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren. (car/sda/dpa)