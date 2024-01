Super League: Winterthur und Servette gewinnen

Winterthur gewinnt auswärts gegen Lausanne. Bild: KEYSTONE

Winterthur schlägt Lausanne-Ouchy, Servette gewinnt Westschweizer Duell

Lausanne-Ouchy – Winterthur 1:3

Am Tabellenende konnte Lausanne-Ouchy nach dem Sieg gegen Lugano vor einer Woche nicht nachdoppeln. Das Schlusslicht kassierte eine 1:3-Heimniederlage gegen Winterthur. Für die Zürcher trafen Luca Zuffi und Nishan Burkart in den ersten 20 Minuten sowie Randy Schneider in der Nachspielzeit.

Lausanne-Ouchy gewann letzte Woche gegen Lugano – gegen Winterthur mussten die Waadtländer eine Niederlage einstecken. Bild: KEYSTONE

Stade Lausanne-Ouchy - Winterthur 1:3 (0:2)

SR Schnyder.

Tore: 13. Zuffi (Diaby) 0:1. 18. Burkart (Gantenbein) 0:2. 58. Qarri (Akichi) 1:2. 95. Schneider (Ltaief) 1:3.

Stade Lausanne-Ouchy: Vachoux; Abdallah (78. Camara), Pos, Hajrulahu, Ouedraogo, Eberhard; Qarri, Hamdiu (62. Damascan), Akichi (78. Bayard), Ajdini (46. Mulaj); Kyeremateng (71. Mahmoud).

Winterthur: Keller; Sidler, Lekaj, Arnold, Diaby (82. Lüthi); Jankewitz, Zuffi (46. Stillhart); Gantenbein (62. Fofana), Schneider, Burkart (73. Neftali Manzambi); Turkes (46. Ltaief).

Bemerkungen: 12. Keller hält Penalty von Kyeremateng. Verwarnungen: 39. Burkart, 66. Sidler.

Servette – Yverdon 1:0

Servette gewinnt dank einem späten Treffer von Dereck Kutesa daheim gegen Yverdon 1:0 und bleibt damit nach der 20. Runde an den zweitplatzierten St. Gallern dran.

Servette gewinnt gegen Yverdon 1:0. Bild: KEYSTONE

Servette - Yverdon 1:0 (0:0)

5252 Zuschauer.

SR Piccolo.

Tor: 79. Kutesa (Stevanovic) 1:0.

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Ondoua, Kutesa (86. Crivelli); Antunes (67. Bolla); Guillemenot.

Yverdon: Bernardoni; Sauthier, Del Fabro, Tijani, Le Pogam; Olesen (67. Corness), Céspedes, Liziero (53. Vidakovic); Tasar (67. Kevin Carlos), Mahious, Lungoyi (54. Loucif; 81. Aké).

Bemerkungen: Verwarnungen: 30. Lungoyi, 39. Guillemenot, 77. Tijani. (sda)