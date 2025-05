GC-Trainer Oral nach Barrage-Erfolg: «Ist mir egal, ob ich nächste Saison noch hier bin»

«Es war sicher eine Steigerung im Vergleich zum Hinspiel. Wir hatten es besser im Griff, hätten vielleicht mit der ersten Chance das Tor machen müssen, dann wäre es heisser geworden. Es schmerzt sehr. Die Saison war ein Auf und Ab mit dem schlechten Start, der Siegesserie und dann der Sieglosserie. Die Mannschaft hat aber immer gekämpft und es wäre schön gewesen, das am Ende zu krönen, aber man muss sagen: GC war über die beiden Spiele das bessere Team.



Die Stimmung war heute wieder überragend, schon die ganze Saison hatten die Fans ein sehr gutes Gespür, haben uns auch in unserer schlechten Phase gepusht und kaum ein schlechtes Wort gesagt. Das ist die Fankultur in Aarau, die ich liebe.»