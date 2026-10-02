Video: watson/Mira Wecker

Erstes Robotaxi der Schweiz: watson ist eingestiegen

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Im Zürcher Furttal können Passagiere seit Montag selbstfahrende Autos buchen. Watson ist im Pilotprojekt «iamo» in Otelfingen mitgefahren.



Gebucht wird per App: Standort eingeben, Ziel wählen, bestätigen. Unser Ziel war der Bahnhof Otelfingen. Im Auto sitzt zusätzlich noch eine Sicherheitsperson, die nur im Notfall eingreift. Watson-host Gabriele hatte während der Fahrt «ein mulmiges Gefühl, aber auch mega cool». Sein Fazit: «Peak. Sign me up.»



Hinter «iamo» stehen Swiss Transit Lab, die Kantone Zürich und Aargau sowie die SBB. «‹iamo› ist ein Pilotprojekt zum automatisierten Fahren, in dem wir lernen wollen, wie man mit automatisierten Fahrzeugen das ÖV-Angebot erweitern und vielleicht auch mittelfristig verbessern kann», sagt Matthias Rödter, Präsident von Swiss Transit Lab.



In einer nächsten Phase sollen Kleinbusse ohne Sicherheitsperson fahren. Dafür fehlt aber noch die Freigabe des Astra. (mwe)

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