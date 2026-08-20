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Eimer voller Aale kippt in der Metro von Nanjing um

Video: watson

In China ist kein Sack Reis umgefallen – dafür aber ein Eimer Aale

20.08.2026, 15:5020.08.2026, 15:50

Glitschiger Zwischenfall in der Metro von Nanjing. Ein älterer Herr war mit einem Eimer voller Ostasiatischer Kiemenschlitzaalen unterwegs. Die Fische werden in vielen asiatischen Ländern zum Verzehr verkauft. Berichten zufolge wurde der Eimer von einem anderen Passagier versehentlich umgestossen und die Aale verteilten sich über den Boden der U-Bahn.

Was für viele Leute hier wohl ein erschreckender Anblick wäre, schien die anderen Fahrgäste aber nicht sonderlich zu stören und viele halfen sogar ganz ohne Berührungsängste mit, die Aale wieder einzufangen. (msh)

Ein ganzer U-Bahn Wagen voller Aale

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Eigentlich ist Trump ja selbst ein grosser Nutzer von KI-generiertem Content und Deepfakes. Er nutzt die Technologien einerseits, um sich selbst im Netz cool darzustellen, mal als Jesus Doktor, mal als Superheld, mal als Soldat. Und andererseits setzt er sie auch gerne dazu ein, um seine politischen Gegner zu verunglimpfen. Hakeem Jeffries, den Oppositionsführer im Repräsentantenhaus, etwa. Schon mehrfach hat Trump Videos gepostet, in denen Jeffries als Mexikaner samt Schnurrbart, Sombrero und Mariachi-Band dargestellt wird.
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