In China ist kein Sack Reis umgefallen – dafür aber ein Eimer Aale
Glitschiger Zwischenfall in der Metro von Nanjing. Ein älterer Herr war mit einem Eimer voller Ostasiatischer Kiemenschlitzaalen unterwegs. Die Fische werden in vielen asiatischen Ländern zum Verzehr verkauft. Berichten zufolge wurde der Eimer von einem anderen Passagier versehentlich umgestossen und die Aale verteilten sich über den Boden der U-Bahn.
Was für viele Leute hier wohl ein erschreckender Anblick wäre, schien die anderen Fahrgäste aber nicht sonderlich zu stören und viele halfen sogar ganz ohne Berührungsängste mit, die Aale wieder einzufangen. (msh)