Video: watson

In China ist kein Sack Reis umgefallen – dafür aber ein Eimer Aale

Mehr «Videos»

Glitschiger Zwischenfall in der Metro von Nanjing. Ein älterer Herr war mit einem Eimer voller Ostasiatischer Kiemenschlitzaalen unterwegs. Die Fische werden in vielen asiatischen Ländern zum Verzehr verkauft. Berichten zufolge wurde der Eimer von einem anderen Passagier versehentlich umgestossen und die Aale verteilten sich über den Boden der U-Bahn.

Was für viele Leute hier wohl ein erschreckender Anblick wäre, schien die anderen Fahrgäste aber nicht sonderlich zu stören und viele halfen sogar ganz ohne Berührungsängste mit, die Aale wieder einzufangen. (msh)

Ein ganzer U-Bahn Wagen voller Aale Video: watson

Mehr Videos:

So wird Futterglace für Bären hergestellt Video: watson/Elena Maria Müller

China: erfolgreiche Raketenlandung auf Beinen Video: watson/Elena Maria Müller