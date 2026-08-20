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Franzose entdeckt Abgottschlange unter Motorhaube – Besitzer unbekannt

Boa constrictor, eine gro�e, schwergewichtige Schlangenart Boa constrictor, a species of large, heavy bodied snake Copyright: imageBROKER/MarceloxRabelo ibxiqx11510076.jpg Bitte beachten Sie die geset ...
Sowohl die Schlange als auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Überraschender Fund: Franzose entdeckt Boa unter Motorhaube

20.08.2026, 15:0620.08.2026, 15:06

Eigentlich will er die Batterie seines Autos wechseln, doch als ein Franzose seine Motorhaube öffnet, kommt etwas Ungeahntes zum Vorschein: Unter der Abdeckung hat es sich eine 1,50 Meter lange Abgottschlange bequem gemacht.

Die Feuerwehr kommt zu dem Wagen im südfranzösischen Colomiers bei Toulouse, auch Spezialisten für tierische Risiken sind vor Ort. Wie die Einsatzkräfte auf Facebook mitteilen, entfernen sie das Tier am Dienstag schliesslich unbeschadet und ohne, dass für die Feuerwehr selbst Gefahr bestand.

Nach ihrem Aufenthalt im Motorraum des etwa einen Monat lang nicht benutzten Wagens kam die Schlange in eine Tierarztschule in Toulouse. Der Besitzer der Boa meldete sich zunächst nicht. Vorerst kümmern sich nun Tierärzte um das Reptil.

Die Abgottschlange hat ihren natürlichen Lebensraum in Südamerika. Sie ist eine Würgeschlange und tötet ihre Beute durch Umschlingen. Ausgewachsene Tiere sind in der Regel einige Dutzend Zentimeter länger als die nun im Auto gefundene Schlange. (sda/dpa)

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