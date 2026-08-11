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Elefant rächt sich für Gspänli an Ladesäule

Video: watson/hanna dedial

Elefant rächt sich für sein Gspänli an Ladesäule

11.08.2026, 19:0111.08.2026, 19:01

In Pu'er, Yunnan, China, machte eine Herde wilder asiatischer Elefanten Halt an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge. Das berichtet «evwire».

Nachdem sich eines der Kälber mit dem Bein in einem Kabel verfangen hatte, ging ein ausgewachsener Elefant hin und machte kurzen Prozess mit der entsprechenden Ladestation.

Zum Glück waren genau in dem Moment Elektriker vor Ort, die die Stromzufuhr unterbrachen, um jegliche Gefahr für die Tiere abzuwenden. Die Aufnahmen der Überwachungskamera findest du hier:

Video: watson/hanna dedial

(hde)

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12 Kommentare
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Ameo
11.08.2026 19:40registriert Oktober 2025
Das siehtan doch, dass das eine Ladestation für E-Lefanten ist. Er war nur sauer, weil der Strom weg war.
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Rannen
11.08.2026 20:04registriert Januar 2018
Die sind halt sozial und schauen für einander
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Dr. Atomi
11.08.2026 19:52registriert Juli 2024
Damit sich die Werbung anschauen und dem sehr kurzem Video einigermassen lohnt, hat man gedacht, dass man noch zum Schluss eine Zoom Karte eingeblendet 😂😂😂
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