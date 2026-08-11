Elefant rächt sich für Gspänli an Ladesäule

Elefant rächt sich für sein Gspänli an Ladesäule
In Pu'er, Yunnan, China, machte eine Herde wilder asiatischer Elefanten Halt an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge. Das berichtet «evwire».
Nachdem sich eines der Kälber mit dem Bein in einem Kabel verfangen hatte, ging ein ausgewachsener Elefant hin und machte kurzen Prozess mit der entsprechenden Ladestation.
Zum Glück waren genau in dem Moment Elektriker vor Ort, die die Stromzufuhr unterbrachen, um jegliche Gefahr für die Tiere abzuwenden. Die Aufnahmen der Überwachungskamera findest du hier:
(hde)