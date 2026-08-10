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World Naked Bike Ride: Warum 700 Nackte durch Berlin geradelt sind

Video: watson/lucas zollinger

Warum am Wochenende 700 Nackte durch Berlin geradelt sind

10.08.2026, 16:5310.08.2026, 16:53

Knackige 33 Grad Celsius herrschten in Berlin am Sonntag. Manch einer würde sich bei solchen Temperaturen wohl am liebsten sämtliche Kleidung vom Leib reissen. Und manch einer tat das auch. Rund 700 Nackte versammelten sich in der deutschen Hauptstadt nämlich für den «World Naked Bike Ride». So sah das Ganze aus:

Video: watson/lucas zollinger

Der World Naked Bike Ride ist eine Velo-Demonstration und findet seit 2001 in mehreren Städten weltweit statt. Dieses Jahr war in Berlin Premiere. Laut dem Veranstalter demonstrieren die Teilnehmenden für Toleranz, Selbstakzeptanz, Körperfreiheit, Naturverbundenheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion.

Die Nacktheit habe dabei ausdrücklich keinen sexuellen Bezug, heisst es. Vielmehr sind viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer Mitglieder der Nudisten- und FKK-Community.

33 Kilometer quer durch Berlin

Die Demonstrationsroute führte 33 Kilometer quer durch die deutsche Hauptstadt – laut der Bild-Zeitung grösstenteils entlang des Berliner Mauerwegs. Dabei kamen die Blüttler vorbei an bekannten Orten wie dem Treptower Park, der East Side Gallery, dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude. Eskortiert wurden sie dabei von (bekleideten) Velo-Polizisten. (lzo)

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Die beliebtesten Kommentare
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Horst-Rüdiger
10.08.2026 17:07registriert März 2020
Da willst du wirklich nicht dass dir einer hinten rein fährt
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Menel
10.08.2026 17:11registriert Februar 2015
Das letzte was mir einfallen würde, wenn ich nackt bin, ist Velofahren. Zu viel ungeschütze Reibungen an heiklen Stellen. Nein danke. Aber wers mag, nur zu. Ich bevorzuge da eher das Nacktbaden... fantastische, sensorische Erfahrung 🤗
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Anonymous77639578
10.08.2026 17:57registriert September 2020
Ein Traum für Sattelschnüffler
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