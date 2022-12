Video: watson/lucas zollinger

Deutscher TikTok-Koch disst Raclette – und bekommt die Quittung

Fondue und Raclette – die zwei heiligen Schweizer Käsegerichte. Der deutsche TikToker Ahmad hat nun den grossen Fehler gemacht und sich online negativ über eines davon geäussert. In seinem neuesten Video schildert er nämlich, warum er findet, dass Raclette überbewertet wird. Das liessen die Schweizer Nutzerinnen und Nutzer so nicht auf sich sitzen:

Video: watson/lucas zollinger

Auf seinem Kanal «ahmadskueche» postet der 22-jährige Deutsche mit syrischen Wurzeln regelmässig Kochvideos. Das Video zum Raclette hat in kürzester Zeit zwei Millionen Views und Dutzende Kommentare angesammelt. «So isst man kein Raclette» ist in etwa der Kanon. Er selbst entschuldigt sich ebenfalls via Kommentar: «Das passiert, wenn Deutsche Raclette übernehmen🥸» und «Sorry an die Schweiz 🫣». (lzo)

