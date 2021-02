Emma Amour

Den besten Sex-Talk hatte ich ... mit meinem Grosi

Heute jährt sich der Todestag meiner Grossmutter zum zehnten Mal. Ich könnte traurig sein. Das fände sie aber genau so unangebracht, wie zu wenig Sex-Partner haben und in einer eingepennter Beziehung ausharren. Eine Hommage an die Frau, die mich kurz vor dem Tod fürs Leben lehrte.

Mein allererstes Wort war Bubu. Bubu war meine Grossmutter. Bubu war die allerbeste Grossmutter, die ich mir hätte wünschen können.

Bubu und ich. Das war eine Liebe von Anfang an. Denke ich an Bubu, sehe ich ihr Lachen. Auch weiss ich noch genau, wie Bubu riecht. Und wie es sich anfühlt, wenn sie mich zur Brust genommen hat.

Bubu war ein Zuhause. Mein Zuhause. Heute vor zehn Jahren ist Bubu gestorben.

Mit ihrem Tod war Bubu sehr okay. Bubu wurde 93. Bis zuletzt wollte sie nicht ins Altersheim. Und …