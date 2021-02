Vorteile für Geimpfte? In diesen europäischen Ländern ist das bereits Realität

Restaurantbesuche, Kinoabende, Reisen: Sollen Geimpfte dürfen, was anderen in der Corona-Pandemie noch versagt ist? In der Schweiz steht man dem eher kritisch gegenüber, doch in einigen europäischen Ländern ist das bereits Realität. Ein kleiner Überblick.

Dänemark legte vergangene Woche Pläne für einen digitalen Ausweis mit Impfdaten vor, um Dienstreisen in Corona-Zeiten zu erleichtern - und letztlich vielleicht auch die sorgenfreie Teilnahme an Konzerten oder Sportveranstaltungen zu …