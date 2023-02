Am 10. Februar detonierte in Great Yarmouth, dem östlichsten Ort der britischen Grafschaft Norfolk, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Explosion war weit hör- und spürbar, verletzt wurde aber niemand.

Die 16-jährige Christina ist der neue Star am Esoterik-Himmel – was dahintersteckt

Wladimir Putins Schlächter will in die Politik

Wie im Film – deutsche Polizei verhaftet Bankomaten-Sprenger

In der Nacht auf den 1. Februar hat eine dreiköpfige Bande aus den Niederlanden im nordrhein-westfälischen Kierspe einen Geldautomaten gesprengt.



Nach über 40 Kilometern Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten bis zu 160 Kilometern pro Stunde mussten die Verdächtigen ihren Audi RS3 verlassen, weil dieser auf ein Nagelbrett gefahren war. In Odenthal floh die Bande zu Fuss in einen Wald, wo sie sich in der Dunkelheit verstecken wollte. Sie haben aber die Rechnung ohne die Wärmebildkamera im Polizeihubschrauber gemacht: