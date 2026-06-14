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Feministischer Streik

Mehr Fälle sexueller Belästigung in Polizeistatistik – Betroffene reden

Video: watson/hanna dedial / flavia kaelin
Feministischer Streik

«Er hatte seinen Ehering am Schwanz» – Frauen erzählen von sexueller Belästigung

14.06.2026, 10:1314.06.2026, 10:13
Flavia Kälin
Flavia Kälin
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Die polizeilich registrierten Straftaten der sexualisierten Gewalt haben im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr erneut zugenommen. Aber auch ohne einen Blick auf die Statistik zu werfen, ist den meisten Frauen schmerzlich bewusst, wie oft sexuelle Belästigung in diesem Land täglich stattfindet.

Heute, am 14. Juni, dem feministischen Streiktag, wird landauf, landab auch auf das Problem aufmerksam gemacht, dass Täter Mädchen und Frauen das Leben mit sexuell übergriffigem oder anzüglichem Verhalten schwer machen und ihr Sicherheitsgefühl im Alltag beeinflussen.

Auf den Strassen von Winterthur haben wir mit Passantinnen und Passanten über das Thema gesprochen. Sie haben uns erzählt, was sie schon erleben mussten und wo sexuelle Belästigung für sie beginnt.

Video: watson/hanna dedial / flavia kaelin

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Das war der feministische Streik 2025
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