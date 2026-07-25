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Pflegefachfrau Christina Caprez gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag

Video: watson/Emanuella Kälin
Reportagen

«Das macht mir auch mal Mühe» – so hart ist die Arbeit der Spitex

25.07.2026, 09:5925.07.2026, 10:15
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

Jeden Tag taucht Christina Caprez tief ins Leben anderer Menschen ein. Seit 16 Jahren arbeitet sie als Pflegefachkraft bei der Spitex. Unter Zeitdruck balanciert sie ihre eigenen Ansprüche, die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten und die begrenzten Ressourcen, die ihr dafür zur Verfügung stehen.

watson hat Caprez einen Vormittag lang auf ihrer Runde in Laax und Flims begleitet.

In der Videoreportage erzählt Caprez, wie sie mit den wachsenden Herausforderungen in der Pflege umgeht, welche Veränderungen nötig wären, damit sie ihren Beruf bestmöglich ausüben könnte – und warum auch das Reparieren von Fernsehern zu ihren Aufgaben gehören kann.

Video: watson/Emanuella Kälin
Könntest du den Job von Christina Caprez machen?

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«Es verlassen zu viele den Beruf» – der Alltag von Pflegefachkräften
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«Die Begründung ist hanebüchen»: Das sagt ein HSG-Experte über Trumps Zölle
Donald Trump hat erneut den Zollhammer geschwungen. Ein HSG-Handelsforscher erklärt im Interview, was der neue Satz für die Schweiz bedeutet.
Herr Legge, die US-Zölle auf Einfuhren aus der Schweiz steigen von 10 auf 12,5 Prozent, wobei es Ausnahmen für bestimmte Produkte gibt. Ist das eine schlechte Nachricht, weil der Zollsatz steigt oder eine gute, weil die Erhöhung moderat ist?
Stefan Legge: Beides ein bisschen. Zumindest bleibt der Zollsatz für Schweizer Unternehmen ungefähr im gleichen Rahmen. Die beste Nachricht ist sicherlich, dass die Erhöhung keine Überraschung war. Sie entspricht den Ankündigungen des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Firmen brauchen stabile Regeln, damit sie ihren Betrieb langfristig planen können. Aber klar: Die Zölle sind trotzdem höher als vorher, was vielen Unternehmen nicht gefallen kann.
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