Video: watson/Emanuella Kälin

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«Das macht mir auch mal Mühe» – so hart ist die Arbeit der Spitex

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Jeden Tag taucht Christina Caprez tief ins Leben anderer Menschen ein. Seit 16 Jahren arbeitet sie als Pflegefachkraft bei der Spitex. Unter Zeitdruck balanciert sie ihre eigenen Ansprüche, die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten und die begrenzten Ressourcen, die ihr dafür zur Verfügung stehen.



watson hat Caprez einen Vormittag lang auf ihrer Runde in Laax und Flims begleitet.



In der Videoreportage erzählt Caprez, wie sie mit den wachsenden Herausforderungen in der Pflege umgeht, welche Veränderungen nötig wären, damit sie ihren Beruf bestmöglich ausüben könnte – und warum auch das Reparieren von Fernsehern zu ihren Aufgaben gehören kann.

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