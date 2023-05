Video: watson/lucas zollinger

«Alain Berset sieht viel besser aus als ich» – FIFA-Boss Infantino erzählt Anekdote

Der Präsident des Weltfussballverbands FIFA, Gianni Infantino, wurde eingeladen, an der Eröffnung der 76. Versammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf am 21. Mai zu sprechen. Dabei erzählt er eine Anekdote, die auch mit dem ebenfalls anwesenden Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset zu tun hatte:

Die Eröffnung der 76. Versammlung der WHO markierte gleichzeitig den 75. Geburtstag der Organisation und ebenfalls auf diesen Tag fiel der 119. Geburtstag der FIFA. Infantino sprach als erster Vertreter der FIFA an dieser Veranstaltung. Das geht darauf zurück, dass die FIFA – seit der Covid-Pandemie noch verstärkt – eng mit der WHO zusammenarbeitet und die Reichweite des Fussballs für die weltweite Sensibilisierung auf Gesundheitsthemen nutzt. (lzo)

