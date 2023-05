Süssungsmittel zur Gewichtsabnahme – die WHO warnt vor langfristigem Konsum

Man ersetze den Zucker durch kalorienarme Süssstoffe – und verliert sofort an Gewicht, ohne gross auf etwas zu verzichten. Diese Vorstellung ist zu schön, um wahr zu sein, wie die WHO nun bestätigt.

Kristallzucker ist in Verruf geraten. Viele verwendet deshalb Süssungsmittel als Alternativen zum raffinierten Zucker. Denn diese haben weniger Kalorien als Haushaltszucker. Doch helfen Süssungsmittel tatsächlich beim Gewichtsverlust?

Eine Antwort darauf liefert nun die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Organisation mit Sitz in Genf rät davon ab, Süssstoffe als Hilfsmittel für Gewichtsverlust einzusetzen. Denn: Studien hätten gezeigt, dass die süssen Geschmacksverstärker nur kurzfristig beim Verlust des Gewichts helfen können. Wer allerdings langfristig Zuckerersatzstoffe zu sich nimmt, habe dennoch ein erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit.

Keine gute Idee, wer Gewicht verlieren möchte: mit Stevia gesüsster Tee. Bild: Shutterstock

Und schlimmer noch: Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien potenzielle Nebenwirkungen einer langfristigen Einnahme von Zuckerersatzprodukten. Die Empfehlungen richten sich an alle Menschen, ausser jene, die an Diabetes erkrankt sind, da diese in den Studien nicht berücksichtigt wurden.

Stevia, Sucralose und Co.

Die Studien haben kalorienarme oder kalorienfreie synthetische Süssstoffe wie Stevia, Sucralose Saccharin, Aspartam untersucht. All diese Süssstoffe haben keinen Nährwert, sondern dienen nur dem Geschmack. Sie werden oft in abgepackten Lebensmittel oder Getränken verwendet. Zunehmend kommen die Süssungsmittel aber auch in der Küche von Privatpersonen zum Einsatz, wie etwa beim Backen oder als Alternative zum Zucker im Kaffee.

Als die WHO 2015 die Empfehlung abgab, den Konsum von Zucker auf maximal 10 Prozent der Energiezufuhr zu beschränken, sei das Interesse an Zuckeralternativen massiv gestiegen.

WHO rät zur «natürlichen» Süsse

Wer abnehmen oder seine Gesundheit verbessern will, soll eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen, um die Aufnahme von Zucker zu reduzieren, wie zum Beispiel den Verzehr von Lebensmitteln mit natürlich vorkommendem Zucker, wie Obst.

(cst)