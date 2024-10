Historischer Moment – die ersten Freeride-Frauen beim Red Bull Rampage

Video: watson/emanuella kälin

Grosser Schritt für die Frauen im Freeride-Mountainbike. Jahre lang haben sich die weltbesten Athleten beim «Redbull Rampage» Event gemessen.

Bei der 17. Ausgabe des Mountainbike-Freeride-Wettbewerbs haben nun zum ersten Mal Frauen mitgemacht.

Der «Red Bull Rampage» Wettbewerb gilt als eines der spekatkulärsten und gefährlichsten Freeride-Moutainbike-Events und findet in der Wüste in Utah statt. Die Athletinnen und Athleten fahren von Klippen und Berghängen herunter und machen dabei Tricks.

Die sieben besten Freeride-Athletinnen der Welt nahmen an der diesjährigen Ausgabe teil. Diese Teilnahme mussten sich die Frauen hart erkämpfen. Jahrelang setzten sie sich für die Gleichberechtigung ein. An einem Event im Jahr 2019, ebenfalls in der Wüste von Utah, setzten eine Gruppe von weiblichen Freeriderinnen ein Zeichen. Sie formierten sich und sind ihre eigenen Strecken gefahren.

An der diesjährigen Ausgabe wagte sich die Neuseeländerin Robin Goomes als Erstes herunter und gewann den Wettbewerb. Dafür bekam sie ein Preisgeld von 100'000 Dollar. Das ist genau so viel wie bei den Männern. Es ist die höchste Summe, die es in diesem Sport je gab. (emk)

Video: watson/emanuella kälin

