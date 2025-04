Hier wird Trumps Handelsbeauftragter so richtig zur Sau gemacht

Trump habe die US-Wirtschaft in Aufruhr und nahe an den Kollaps gebracht, mit Handlungen, zu denen er gar nicht autorisiert sei. Ausserdem warf er ihm Marktmanipulation vor.

Präsident Trump hatte die Welt per «Tweet» davon in Kenntnis gesetzt, seine erst letzte Woche fast global verhängten Strafzölle nun bereits wieder zu pausieren – und zwar während sein Unterhändler im Hearing vor dem «Ways and Means Committee» war. Dieser schien davon auch zum ersten Mal zu hören, wie ihm Horsford unterstellte.

Trump rudert im Zollstreit zurück – nur gegenüber China bleibt er hart

US-Präsident Donald Trump rudert zurück und setzt bestimmte gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage aus. Dies kündigte er am Mittwoch in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social an. Während der Pause solle ein universeller Zollsatz von 10 Prozent gelten.