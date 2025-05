UBS berappt den USA eine halbe Milliarde für CS-Sünden

Aktuell steckt die UBS derzeit in einem Steuerstreit mit Frankreich. Die Bank wurde dort wegen rechtswidriger Kundenanwerbung und schwerer Geldwäscherei verurteilt, wogegen sie Berufung einlegte. Das oberste Gericht Frankreichs bestätigte aber, die UBS habe zwischen 2004 und 2012 illegal um reiche Franzosen geworben und die Kunden dazu bewegen wollen, Schwarzgeldkonten in der Schweiz zu eröffnen.

In der Folge der Einigung erwartet die UBS im laufenden Quartal einen negativen Einfluss auf das Ergebnis. Man sei erfreut, mit dieser Vereinbarung eine weitere Altlast von Credit Suisse erledigt zu haben, hiess es von der Grossbank. Und: Die UBS, welche die CS 2023 übernommen hat, sei nicht in die Angelegenheit verwickelt gewesen und habe eine Null-Toleranz gegenüber der Umgehung von Steuern.

Die CS Services bekannten sich am Montag schuldig, mehr als 4 Milliarden Dollar in mindestens 475 Offshore-Konten vor dem US-Finanzamt versteckt zu haben, wie das DOJ mitteilte. Das Schuldeingeständnis sei das Ergebnis jahrelanger Untersuchungen der US-Behörden.

Weiter habe sie gestanden, dass die CS damit die frühere Einigung gebrochen hatte, teilte das US-Justizministerium (DOJ) am Montagabend mit. Die Credit Suisse Services hätten sich in einem Fall der Verschwörung zur Beihilfe und Unterstützung bei der Erstellung falscher Einkommenssteuererklärungen schuldig bekannt. Dafür würden sie 371,9 Millionen Dollar bezahlen, hiess es zudem in einer separaten Meldung von der UBS.

Unis dürfen Männervereinigungen jetzt vom Campus verbannen – das steckt hinter dem Urteil

206 Jahre nach ihrer Gründung läuft die Zeit der Studentenverbindung Zofingia ab: Das Bundesgericht stuft den Club als diskriminierend ein. Das Wichtigste in fünf Punkten.

Noch vor einer Woche war die Welt der Studentenvereinigung Zofingia in Ordnung. In Zofingen feierte sie ihr «Centralfest». Männer in Tellermützen marschierten durch die Stadt, einige zogen sich aus und johlten in Unterhosen in einem Brunnen.