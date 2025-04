Trumps Zollpause – welche Rolle spielte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter?

Die Schweiz liegt bei den ausländischen Investitionen in die USA auf Rang sechs. Was Investitionen in Forschung und Entwicklung betrifft, belegt sie aufgrund der hiesigen Pharmaunternehmen den Spitzenplatz.

In New York demonstrieren zahlreiche Personen gegen die Regierung von Donald Trump und gegen Elon Musk.

Kurssprung an der Schweizer Börse ++ SMI legt um 8,3 Prozent zu

Der eskalierende Zollstreit sorgt auch in dieser Woche für Chaos an den Märkten. Weltweit spitzt sich die Lage an der Börse zu – auch in der Schweiz.

(dab/kek/sda)