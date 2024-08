Galaktischer Auftritt einer deutschen Marine

Video: watson/emanuella kälin

Das erinnert ein bisschen an Darth Vader aus «Star Wars». In London hatte ein deutsches Marineschiff einen grossen Auftritt. Das Schiff fuhr mit der Melodie aus Star Wars «The Imperial March» auf der Themse nahe der Tower Bridge ein. Ein Sprecher der Marine sagte gegenüber BBC, die Melodie habe keine tiefere Bedeutung. Der Kommandant kann die Musik selbst auswählen.

Das Kriegsschiff der Braunschweig-Klasse machte dort einen Zwischenstopp zu Ausbildungszwecken und um sich mit Versorgungsgütern einzudecken. Sogenannte Korvetten werden eingesetzt, um die Lage auf See zu überwachen und sie können Ziele auf See und an Land bekämpfen.

Das klingt zusammen mit der Musik aus Star Wars so:

Video: watson/emanuella kälin

