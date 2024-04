Picdump 84 – hier sind die besten Memes der vergangenen Woche

Mehr «Spass»

«Der Picdump isch wie z Aprilwätter, äs het va allum eppis. Also mächet eifach z Beschta drus.» («Der Picdump ist wie das Aprilwetter, es hat von allem etwas. Also macht einfach das Beste daraus» auf Walliserdeutsch)

Zuerst noch das Titelbild:

Das basiert heute auf folgendem Kommentar der letzten PiDi-Ausgabe:



Bild: pidi83

Und hier ist es:

Die Einfahrt in die Rue de la Pidi in Villars-le-Terroir

bild: watson/imago

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

Bild: pidi83

bild: pidi83

bild: pidi83

Bild: pidi83

Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump Abonnieren Abonnieren

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Das Meme fühlst du besonders, wenn du Ü30 bist.

Essen, das mir später auf den Magen schlagen wird.

Ich.



Wer hat auch diese eine Person im Freundeskreis?

Warum ist mein Gedächtnis so schrecklich?

Absolut!

Die Nacht vor einem freien Tag ist befriedigender als der eigentliche freie Tag.

Legen wir die Messlatte für gute Gags schon mal ein bisschen tiefer.

Apropos Messlatte für gute Gags:

Nur ein einziges Mal möchte ich nach Hause kommen und das Abendessen *auf* dem Tisch stehen haben.

Es ist wirklich jedes Mal so.

Ich: *Versuche, ein USB(-Gerät) einzustecken*

USB: Okay, nein. Okay, nein. Und ja.



Ich hab's tatsächlich gemacht.

Was hat das zu bedeuten?

Liest das sonst auch noch jemand mit zwei verschiedenen Stimmen im Kopf?



Und genau so siehst du dabei aus.

Niemand:

Ich, wie ich ohne Grund an meinem eigenen Speichel in meinem Zimmer fast ersticke:

Zu früh?

Morgens aufwachen und sich wie P. Diddy fühlen.

Für alle «The Office»-Fans.

Dieses Model sieht aus wie das Kind von Angela und Dwight.

Identitäts­diebstahl ist kein Scherz!



Bei mir ist es wie nach einem Festival.

Nein, *dein* Körper ist ein Tempel. Mein Körper ist der Boden des Veranstaltungsortes nach einem Konzert.

In irgendeinem Familien-Chat hat das ein Vater schon geschickt.

In den letzten 28 Jahren hast du nichts anderes getan, als Fehler zu finden in allem, was ich sage.

29 Jahre …



Danke, Photoshop! 😍

Ein Wortspiel.

Sag es laut vor dich hin.

Die Invasion ist zurück.

Vergessen wir niemals die grosse Motteninvasion der späten 2010er.

Auf diesen war der Vater bestimmt extrem stolz.

Ein Wortspiel.

Badumtss.

Die Übersetzung erspare ich euch.

Das erklärt einiges.

Wenn du versuchst, gut auszusehen, aber seit fünf Jahren nicht mehr geschlafen hast.

Wir alle, deqm, wir alle.

Wenn die Assistentin des Zahnarztes ihren einzigen Job mit dem Sauger nicht macht und du einfach nur so daliegst.

Von all den Bildunterschriften, die man zu diesem Bild hätte schreiben können, bin ich so froh, dass es diese ist.

Fast nicht gemerkt.

Wenn du in deinem Lebenslauf gelogen hast, aber schnell dazulernst.

Ich, ganz spontan.

Also, soll ich mich einfach hier hinsetzen, während du mein … – oh, du bist fertig.

Beim Kommentare freischalten.

Mein beschissener/spezieller Sinn für Humor.

Ich.

Sensible Menschen.​

Kein klassisches Meme, ich wollte es euch aber trotzdem nicht vorenthalten.

Heute ist Daisys 15. Geburtstag.

Diese eine Person in jedem Freundeskreis ...

Ich, wie ich wieder auf der Party auftauche, nachdem mich meine Freunde in ein Uber gesteckt haben.

Du wusstest nicht, dass du es brauchst, aber das tust du.

Hier ist ein Bild von einem Hummel-Hintern und ihren kleinen Beinen, die aus einer Blume hängen. Nur für den Fall, dass du es heute brauchst.

Und niemand kann ihm böse sein.

Als Snoop das Hotelzimmer in eine Hotbox verwandelte.

Hauptsache Roadtrip.

Europäer: Fahren 16 Stunden lang und durchqueren fünf Länder.

Australier: Fahren 16 Stunden lang … immer noch in Queensland.



Ich glaube, den würde ich sogar lieber sehen als das Original.

Wenn du die «Star Wars»-Trilogie auf Wish bestellst.

Das war hart.

Ich, wie ich in meinem hohen Alter aufwache ohne einen Osterkorb von meiner Mutter.

Keine Angst, wir sind alle hübsch!

Wie du versuchst, die Aufmerksamkeit des Barkeepers zu erlangen, wenn du nicht heiss bist …

Einfach erklärt.

Arzt: «Also, was ist los mit Ihnen?»

Ich:

Klar ist der Gag schlecht, aber du hast trotzdem gelacht.

Sie sind der Endgegner.

40 Jahre alte Mütter auf Level 9745.

«Candy Crush»-Programmierer.

«Wir sind fertig, wenn ich sage, dass wir fertig sind.»

Wie glücklich er schaut.

Kannst du mein Haus (an)malen?

Sicher.



Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Bild: giphy