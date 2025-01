Video: youtube/the daily show

Nach Trump-Begnadigungen: US-Comedian öffnet MAGA-Fans die Augen

Als eine seiner ersten Amtshandlungen als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat Donald Trump unter anderem sämtliche rund 1500 verurteilten Chaoten begnadigt, die am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt haben. Ursache war ein aus dem Ruder gelaufener Protest gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl, die Trump damals gegen Biden verloren hatte. Er bekräftigt bis heute, die Demokraten hätten beschissen und die Wahl sei ihm gestohlen worden, was die Meute anheizte, ins Parlamentsgebäude einzudringen, um dort ihrer Wut Luft zu machen. Laut Trump wurden die Beteiligten dieses Vorfalls zu Unrecht verurteilt und er kündigte schon während seines Wahlkampfes immer wieder an, sie zu begnadigen, sollte er gewählt werden.

Viele hatten erwartet, Trump würde dabei selektiv vorgehen – schliesslich gab es damals doch einige sehr gewaltbereite Aufrührer, die Polizisten attackierten oder Schusswaffen einsetzten –, doch der Präsident begnadigte alle. Und obwohl die meisten MAGA-Anhängerinnen und -Anhänger wie immer bedingungslos hinter der Entscheidung von Trump stehen, gelang es nun dem Comedian Jordan Klepper von der «Daily Show», einige zu einer etwas differenzierteren Sichtweise zu bewegen.

Der Comedian führt bei seinem wiederkehrenden Segment «Jordan Klepper Fingers The Pulse» immer wieder Trump-Anhängerinnen und -Anhänger vor, indem er sie mit Fragen in die Falle lockt oder ihnen die Ungereimtheiten ihrer eigenen Aussagen und Ideologien vor Augen führt.

Dies gelang ihm auch diesmal wieder, als er den MAGA-Fans mit Fotos beweisen konnte, dass die Chaoten vom 6. Januar entgegen ihrer Behauptungen bewaffnet und gewaltbereit waren. Während einige der Befragten dabei blieben, dass die Begnadigungen trotzdem gerechtfertigt seien, fand er auch solche, denen sein hartnäckiges Nachfragen die Augen öffnete.

Einer sagte etwa, dass ihm vielleicht die Medien, die er konsumiere, nicht das ganze Bild der Wahrheit gezeigt hätten. Als Klepper nachfragte, welche Medien das denn seien, sagte er: «Konservative».

«Also, das ist mein Fehler. Ich hätte mich besser informieren sollen.» Trump-Anhänger

Auch von Trumps politischen Verbündeten sind nicht alle mit der Absolutheit der Begnadigungen einverstanden. Darauf angesprochen, haben schon mehrere republikanische Senatoren gesagt, sie könnten die Begnadigung von gewalttätigen Akteuren nicht gutheissen.

