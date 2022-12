Video: watson/Lucas Zollinger

Mariupol ist eine «Black Box» – Satellitenbilder bringen Aufklärung

Seit über acht Monaten ist die ukrainische Stadt Mariupol in der Hand der russischen Armee. Seither dringen kaum verlässliche Informationen aus der Stadt. Beobachter und westliche Geheimdienste versuchen anhand von Satellitenbildern zu interpretieren, was in der Stadt vor sich geht.

An den Satellitenbildern wollen Beobachter verschiedenste Vorgänge in der Stadt erkennen. Bei der Einnahme der Stadt zerstörte die russische Armee das «Drama-Theater». Die Bilder gingen um die Welt – auch, weil im Theater offensichtlich viele Zivilisten Schutz gesucht hatten.

In den vergangenen Monaten behauptete die russische Armee nun, das Gebäude wieder herzurichten. Wie auf neuen Satellitenfotos aber zu erkennen ist, hat man aber nur einen Sichtschutz um das immer noch zerstörte Theater errichtet.

Ebenfalls kursieren Satellitenbilder, welche zeigen, dass der Friedhof von Mariupol in der Zeit seit der Besetzung massiv angewachsen zu sein scheint. (lzo)

