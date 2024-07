Touristin nimmt Warnschild nicht ernst – und bereut es direkt

Die Frau wurde nach dem Vorfall ohnmächtig und es passierte etwas Weiteres, das eher ungewöhnlich ist: Der King's Guard wies nämlich einige Zuschauer an, die Polizei zu holen. Normalerweise gelten die Wächter eher als stumme Zeitgenossen, ausser man kommt ihnen zu nahe, steht ihnen im Weg oder fasst ihrem Pferd an die Zügel. Dann können sie auch gerne mal laut werden.

Die königlichen Wachen vor dem Buckingham Palace in London sind für Touristinnen und Touristen ein beliebtes Fotosujet. Täglich wollen sich unzählige Menschen mit den (vermeintlich) regungslosen Soldaten in Prunkuniform ablichten lassen. Immer wieder kommt es bei diesen Fotoshootings aber auch zu Zwischenfällen – und gerade weil so viele Menschen da sind und filmen und fotografieren, gehen auch viele dieser Zwischenfälle viral.

Ihr erzählt die Geschichte vom Gurten – oder doch nicht?!

Ein weiteres Sommerweekend (endlich!), ein weiteres Festival. Diese Woche erfreuen sich Tausende an der Musik auf dem Berner Hausberg am Gurtenfestival. Da hoch geht's entweder mit dem «Gurtebähnli» oder zu Fuss. Der Aufstieg dauert je nach Ambitionen, Lust, Wetterlage, Alkoholpegel und so weiter zwischen 20 und 40 Minuten. Oder länger, up to you!