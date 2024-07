Video: watson/lucas zollinger

Für diese coole Grossmutter geht ein Lebenstraum in Erfüllung – wir gönnen es ihr so fest

Cath Fadel aus Liverpool im Nordwesten Grossbritanniens war noch nie in London. Auf ihren 81. Geburtstag haben ihr ihre Kinder und Enkel deshalb einen Trip in die britische Hauptstadt geschenkt. Das war aber nicht alles. Ihre Verwandten wollten ihr noch einen weiteren Lebenstraum erfüllen. Diesen Teil des Geschenks musste sich Cath aber verdienen, indem sie ein Rätsel löste. Ihre Reaktion, als sie es knackte, war 🥹🥹🥹.



Aber schau selbst:



Wie sich herausstellte, ist die rüstige Grossmutter der grösste Fan der australischen Rockband AC/DC, welche auf ihrer «Power Up»-Tour zufälligerweise gerade in London im Wembley-Stadion Halt machten. Glücklicherweise dokumentierten die Angehörigen sowohl die Geschenkübergabe als auch den Konzertbesuch, sodass auch das Internet diese herzigen Szenen miterleben durfte, die viral gingen und auf Instagram mehrere Millionen Views sammelten.

Cath war der Star der Show

Für Cath war es die beste Geburtstagsüberraschung aller Zeiten, wie sie in einem Interview mit der Liverpool Echo sagte. «Oh mein Gott, es war grossartig», meinte sie. «All die jungen Männer kamen auf mich zu, um mich zu umarmen und zu küssen – ich sagte, das liegt daran, dass ich alt bin – sie sagten, das liegt daran, dass ich umwerfend sei.»

Ihr 29-jähriger Enkel Joe bestätigte: «Als wir dort ankamen, wurde meine Oma sofort zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.» Die Leute seien überrascht gewesen, dass eine Frau in ihrem Alter so ein grosser Fan dieser Art von Musik sei. «Sie kamen zu uns, um Fotos zu machen, weil sie so viel Spass hatte und mit allen tanzte. Nicht nur der Auftritt selbst, sondern auch die Leute, die um uns herum waren, haben meiner Großmutter noch mehr Spass gemacht, was sehr schön war», ergänzte er. (lzo)

Video: watson

