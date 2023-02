Video: watson/lucas zollinger

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Ein Rückblick im Video

Genau ein Jahr ist es her, seit die russische Armee für eine «militärische Spezialoperation» in die Ukraine einmarschiert ist. So bezeichnete es zumindest der russische Präsident Wladimir Putin.



Für den Westen sind die Panzer und Raketeneinschläge am 24. Februar 2022 jedoch eine Kriegserklärung. Und der Auftakt zu einer Invasion, die bis heute andauert. Im Video haben wir ihren Verlauf grob zusammengefasst:

Video: watson/lucas zollinger

(lzo)

Mehr Kontext zu einzelnen Aspekten – hier die Videos:

Jeden Tag fliehen tausende Menschen aus der Ukraine – wir waren an der Grenze

Video: watson/lea bloch

Nach Gegenoffensive – so freuen sich die Bewohner der befreiten Gebiete

Video: watson/lucas zollinger

Russische «Vergeltung» – mehrere Raketeneinschläge treffen Stadtzentrum von Kiew