Russland soll Grossteil der Reservisten bereits eingesetzt haben

Die Briten sehen ausserdem einen Rückgang bei der Rekrutierung von Häftlingen für die russische Privatarmee Wagner. Deren Chef Jewgeni Prigoschin habe am Donnerstag einen Stopp der Rekrutierungen in den Gefängnissen erklärt. Ein Schlüsselfaktor dabei dürfte wohl auch eine zunehmende Rivalität zwischen dem russischen Verteidigungsministerium und der Söldnergruppe sein, hiess es aus London .

Auch ein «Welt»-Reporter in der Ukraine spricht von «enormen Verlusten, was Material, aber vor allem Menschenleben angeht.» Im Laufe des Freitags hätten die russischen Streitkräfte mehr als 1100 Soldaten verloren, so die morgendliche Veröffentlichung vom Generalstab der Ukraine. Die genaue Zahl ist schwer zu bestätigen, aber mehrere Quellen gehen davon aus, dass Russland täglich zwischen 500 und 1000 Soldaten verliert.

Russland steht nach britischen Angaben mit Blick auf die Truppenstärke seiner Streitkräfte für den Angriffskrieg gegen die Ukraine vor einer schwierigen Richtungsentscheidung. Das Militär dürfte mittlerweile den Grossteil der Reservisten eingesetzt haben, die bei der im September von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Teilmobilmachung einberufen worden waren, wie das britische Verteidigungsministerium am Samstag in seinem täglichen Geheimdienst-Update mitteilte.

Dialog mit Russland hilft jetzt nicht, Waffen braucht es mehr und schnell: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird der Weg zum Frieden deutlich – wenn der Westen denn will.

Mit Wladimir Putin gibt es in diesen Tagen nicht viel zu besprechen. Das scheint die vorläufige Botschaft der Münchner Sicherheitskonferenz zu sein, auf der kaum ein Thema so sehr drängt wie der Krieg gegen die Ukraine. Sicher auch, weil ein Jahr zuvor an selber Stelle, wenige Tage vor dem russischen Angriff, noch vieles möglich schien. Da habe es noch einen Hoffnungsschimmer gegeben, dass Putin beeindruckt sein würde von der Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft, hielt Gastgeber Christoph Heusgen am Freitag zur Eröffnung fest. War er nicht und liess Panzer rollen und Raketen fliegen.