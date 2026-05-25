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Hebamme räumt im Fragenbot mit Vorurteilen wegen Impfen auf

Video: watson/Emanuella Kälin
Fragenbot

Impfskeptisch und alternativ – eine Hebamme räumt mit Vorurteilen auf

25.05.2026, 11:5925.05.2026, 11:59
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Er gilt als einer der ältesten Berufe: der der Hebamme. Während der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett sind sie für die Begleitung, Unterstützung und Betreuung der Frauen tätig.

Und doch bleibt ihre Arbeit für viele – insbesondere für junge Menschen oder jene ohne Berührungspunkte mit Familiengründung – weitgehend unsichtbar. «Da gibt es noch Luft nach oben», sagt Hebamme Vanessa Leutenegger.

Vanessa Leutenegger ist eine Pionierin: Sie ist die erste promovierte Hebamme der Schweiz. Seit 14 Jahren arbeitet sie als Hebamme. Sie ist Dozentin an der ZHAW und auch in der Forschung tätig.

Im Fragenbot spricht sie offen über die Spannungsfelder ihres Berufs, über Autonomie und mögliche Grenzverletzungen im Kreisssaal. Bemitleidet sie die Partner bei der Geburt? Und stellen sich Hebammen über die Frauen?

Das alles beantwortet die Hebamme im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

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👉 Insgesamt attestierte die Studie des Forschungsinstituts Sotomo, die am Dienstag veröffentlicht wurde, der Pflegebranche die höchsten Zufriedenheitswerte. Dabei konnten kaum Unterschiede nach Geschlecht festgestellt werden.

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