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Britney Spears' Leben wird verfilmt – Autobiografie dient als Vorlage

FILE - Britney Spears arrives at the Los Angeles premiere of &quot;Once Upon a Time in Hollywood,&quot; on July 22, 2019. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Britney Spears
Britney Spears wird bald auf der Leinwand zu sehen sein. Bild: keystone
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Britney Spears' Leben wird verfilmt – Autobiografie dient als Vorlage

08.07.2026, 01:2208.07.2026, 01:22

Hollywood will das bewegte Leben der Pop-Ikone Britney Spears (44) auf die Leinwand bringen. Ihre Bestseller-Autobiografie «The Woman in Me» dient als Vorlage. Nun ist mit Liz Meriwether eine gefragte Drehbuchautorin an Bord, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten.

Meriwether (44) ist als Schöpferin und Showrunnerin der Comedy-Serie «New Girl» bekannt. Sie wirkte unter anderem an den preisgekrönten Serien «Dying for Sex» und «The Dropout» mit.

Das Studio Universal Pictures hatte sich 2024 die Rechte an Spears' Memoiren gesichert. Jon M. Chu («Crazy Rich», «Wicked») ist bei dem Projekt als Regisseur an Bord, Marc Platt («Natürlich blond», «La La Land») als Produzent. Über die Besetzung der Hauptrolle ist noch nichts bekannt.

Spears packt in ihren Memoiren aus

Spears brachte in dem Buch «The Woman in Me» ihr Gefühlsleben zu Papier, sie schrieb über Höhenflüge und Tiefpunkte ihres Lebens. Dabei teilte sie schonungslos gegen ihren Vater, frühere Lover, Paparazzi und Medien aus.

2008 hatte ihr Vater die Vormundschaft über die Musikerin übernommen, nachdem diese wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Im November 2021 wurde die Sängerin dann nach langem Kampf vor Gericht von dieser Vormundschaft befreit.

Die mehrfach mit Platin-Schallplatten und Grammy Awards ausgezeichnete Sängerin («Baby One More Time», «Oops!... I Did It Again», «Toxic») gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. (sda/dpa)

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