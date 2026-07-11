Video: watson/Emanuella Kälin

Wir haben Festivalgäste am OAF rappen lassen – das kam dabei raus

Delia Klo Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

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Wenn nicht am Openair Frauenfeld, wo sonst trifft man auf die grössten Hip-Hop- und Trap-Fans der Schweiz?

Genau deshalb haben wir uns mit dem watson-Mikrofon ins Festivalgetümmel gestürzt, um nach Rap-Talenten zu suchen. Oder einfach nach Leuten, die (sich schon) genug Mut (angetrunken) hatten, um spontan ein paar Bars zu droppen.

Egal, ob die Lines überraschend stark oder herrlich chaotisch waren – aus all diesen Rhymes ist am Ende etwas ganz Besonderes entstanden: der watson-Rapsong. (Übrigens: Der Beat stammt von unserer Hauseigenen Musikproduzentin Michelle Claus, aka claus).

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