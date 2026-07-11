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Openair Frauenfeld 2026: Festivalbesuchende rappen für uns im Video

Video: watson/Emanuella Kälin

Wir haben Festivalgäste am OAF rappen lassen – das kam dabei raus

11.07.2026, 10:0511.07.2026, 10:05
Delia Klo
Delia Klo
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Wenn nicht am Openair Frauenfeld, wo sonst trifft man auf die grössten Hip-Hop- und Trap-Fans der Schweiz?

Genau deshalb haben wir uns mit dem watson-Mikrofon ins Festivalgetümmel gestürzt, um nach Rap-Talenten zu suchen. Oder einfach nach Leuten, die (sich schon) genug Mut (angetrunken) hatten, um spontan ein paar Bars zu droppen.

Egal, ob die Lines überraschend stark oder herrlich chaotisch waren – aus all diesen Rhymes ist am Ende etwas ganz Besonderes entstanden: der watson-Rapsong. (Übrigens: Der Beat stammt von unserer Hauseigenen Musikproduzentin Michelle Claus, aka claus).

Video: watson/Emanuella Kälin

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