Maurer geht in der Frontex-«Arena» in den Frontal-Angriff: «Das ist doch keine Haltung!»

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Grossbrand in Lagerhalle bei Moskau + Russisches Flugzeug sorgte in Deutschland für Unruhe

«Ich spüre meine Beine, obwohl ich keine habe» – Yannick über seinen Unfall

Im Jahr 2018 hat Yannick Rebsamen bei einem tragischen Zugunglück beide Beine verloren. Am Heiligen Abend ist er damals mit seinen Freunden in einen Club feiern gegangen. Auf dem Weg nach Hause ging es Yannick sehr schlecht. Auf dem Gleis 31 am Zürcher HB sprang der Berner auf die Gleise und lief in den dunklen Tunnel. Er wurde vom Zug erfasst und verlor beide Beine.