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Weltklasse Zürich: So schlagen wir uns im Leichtathletik-Vergleich

Video: watson/nina bürge

Für Weltklasse Zürich reicht es (knapp) nicht – kann die watson-Redaktion Leichtathletik?

25.08.2026, 18:4325.08.2026, 18:43
Nina Bürge
Nina Bürge
Corsin Manser
Corsin Manser
Flavia Kälin
Flavia Kälin
Nico Lercher

Am Mittwoch und Donnerstag findet im Zürcher Letzigrund-Stadion Weltklasse Zürich statt. Im zweitletzten Diamond-League-Event der diesjährigen Leichtathletik-Saison treffen Schweizer Leichtathletik-Stars auf die internationale Weltelite. Audrey Werro, Simon Ehammer und Angelica Moser sind genauso dabei wie Stabhochsprung-Dominator Mondo Duplantis oder 100-Meter-Olympiasiegerin Julien Alfred.

Doch wie talentiert ist eigentlich die watson-Redaktion in der Leichtathletik? Social-Media-Managerin Flavia Kälin, Volontär Nico Lercher und Chefredaktionsmitglied Corsin Manser haben es ausprobiert und sind in drei verschiedenen Disziplinen gegeneinander angetreten. Wer ist die beste Mehrkämpferin oder der beste Mehrkämpfer – quasi die Annik Kälin oder der Simon Ehammer – unseres Teams? Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge
Das Programm von Weltklasse Zürich
Mittwoch, 26. August
17.30 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Zürich HB)

Donnerstag, 27. August
18.27 Uhr: Hochsprung Frauen
19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer
19.20 Uhr: Kugelstossen Männer
19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)
19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)
20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen
20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Jonas Raess)
20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)
20.32 Uhr: 100 m Frauen
20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer
20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)
20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
21.08 Uhr: 800 m Männer
21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji)
21.26 Uhr: 1500 m Männer
21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)
21.53 Uhr: 200 m Männer

Mehr Videos:

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Video: watson/nina bürge

Wer der watson-Redaktion schafft die meisten Klimmzüge?

Video: watson/Emanuella Kälin, Amber Vetter
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