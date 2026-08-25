Video: watson/nina bürge

Für Weltklasse Zürich reicht es (knapp) nicht – kann die watson-Redaktion Leichtathletik?

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Am Mittwoch und Donnerstag findet im Zürcher Letzigrund-Stadion Weltklasse Zürich statt. Im zweitletzten Diamond-League-Event der diesjährigen Leichtathletik-Saison treffen Schweizer Leichtathletik-Stars auf die internationale Weltelite. Audrey Werro, Simon Ehammer und Angelica Moser sind genauso dabei wie Stabhochsprung-Dominator Mondo Duplantis oder 100-Meter-Olympiasiegerin Julien Alfred.

Doch wie talentiert ist eigentlich die watson-Redaktion in der Leichtathletik? Social-Media-Managerin Flavia Kälin, Volontär Nico Lercher und Chefredaktionsmitglied Corsin Manser haben es ausprobiert und sind in drei verschiedenen Disziplinen gegeneinander angetreten. Wer ist die beste Mehrkämpferin oder der beste Mehrkämpfer – quasi die Annik Kälin oder der Simon Ehammer – unseres Teams? Schau es dir im Video an:

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Das Programm von Weltklasse Zürich

Mittwoch, 26. August

17.30 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Zürich HB)



Donnerstag, 27. August

18.27 Uhr: Hochsprung Frauen

19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer

19.20 Uhr: Kugelstossen Männer

19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)

19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)

20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen

20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Jonas Raess)

20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)

20.32 Uhr: 100 m Frauen

20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer

20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)

20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen

21.08 Uhr: 800 m Männer

21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji)

21.26 Uhr: 1500 m Männer

21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)

21.53 Uhr: 200 m Männer

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