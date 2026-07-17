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Flavia sucht am Gurtenfestival den perfekten Match für dich

Video: watson/flavia kälin, michelle claus

Flavia flirtet wieder – aber diesmal nicht für sich

17.07.2026, 18:0217.07.2026, 18:02

Festivals sind ein toller Ort, um Menschen kennenzulernen, besonders für alle, die Tinder und Co. nicht mehr leiden können. Doch dann wirklich vor Ort fremde Menschen anzusprechen, ist gar nicht so einfach.

Wäre es nicht toll, wenn jemand diesen Part für dich übernehmen würde?
Gesagt, getan. Unsere Flavia schreitet zur Rettung und versucht am Festival den Amor zu spielen. Gemeinsam mit Festivalbesucherin Michelle macht sie sich auf in die Massen und sucht nach einem Match. Ob es klappt und warum Flavias Riecher eigentlich ziemlich gut ist, siehst du im Video:

Flavia spielt Amor am Gurtenfestival

Video: watson/flavia kälin, michelle claus

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Video: watson/Emanuella Kälin

Flavia als Auswärtige am Openair St.Gallen

Video: watson/gabriele natali

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Video: watson
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