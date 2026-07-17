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Flavia flirtet wieder – aber diesmal nicht für sich

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Festivals sind ein toller Ort, um Menschen kennenzulernen, besonders für alle, die Tinder und Co. nicht mehr leiden können. Doch dann wirklich vor Ort fremde Menschen anzusprechen, ist gar nicht so einfach.

Wäre es nicht toll, wenn jemand diesen Part für dich übernehmen würde?

Gesagt, getan. Unsere Flavia schreitet zur Rettung und versucht am Festival den Amor zu spielen. Gemeinsam mit Festivalbesucherin Michelle macht sie sich auf in die Massen und sucht nach einem Match. Ob es klappt und warum Flavias Riecher eigentlich ziemlich gut ist, siehst du im Video:

Flavia spielt Amor am Gurtenfestival Video: watson/flavia kälin, michelle claus

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