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Die schrägsten Momente am NATO-Gipfel

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Der NATO-Gipfel in Ankara ist bereits wieder vorbei. Zu reden gaben aber wenige konkrete Entscheide, sondern wie so oft viele kuriose Wortlaute von Präsident Donald Trump.

Als sein Vorgänger Joe Biden einmal versehentlich Wolodymyr Selenskyj als «President Putin» bezeichnete, dominierte dies für Tage die US-Schlagzeilen. Dieser Versprecher ist nun auch Donald Trump passiert, doch er ging in der Fülle von weiteren fragwürdigen Aussagen fast unter.

So bezeichnete Trump unter anderem Japan als islamische Republik und fror spontan die Handelsbeziehungen mit Spanien ein, nur um sie dann einige Stunden später wieder aufzutauen.

Auch der Auftritt von NATO-Chef Mark Rutte gab zu reden. In einem Moment versucht er Trump eindringlich darauf aufmerksam zu machen, dass Albaniens Ministerpräsident Edi Rama in weissen Sneakern zum Gipfel erschienen war. Später kritisiert ein Journalist genau diese unterwürfige Haltung gegenüber Trump und wirft ihm fehlendes Rückgrat vor. (msh)

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